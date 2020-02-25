Будут ли пропускать украинцев через границу с симптомами коронавируса: ответ ГПСУ
Пограничники не будут превышать свои полномочия, проверяя людей, которые пересекают государственную границу Украины. Однако они имеют право не пустить в Украину иностранцев, если заметят у них признаки заболевания на коронавирус Covid-19. В отношении украинцев – ситуация другая.
Об этом говорил председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 24 февраля на брифинге по поводу защиты от распространения коронавируса.
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Что именно будут делать пограничники, если заметят у путешествующих признаки болезни
Украинские силовики, в том числе и пограничники, будут действовать только в пределах своих полномочий и законных процедур. В этом заверил представитель ГПСУ.
Также Дейнеко пояснил, что именно будут делать пограничники, если зафиксируют признаки заболевания:
- В отношении иностранцев: "Мы имеем право запретить въезд на территорию Украины иностранному гражданину, который имеет признаки заболевания коронавирусной инфекцией. Это – в нашей компетенции".
- В отношении украинцев: "Граждане Украины не могут быть ограничены в праве въезда на территорию Украины".
Почему Государственная пограничная служба Украины усиливает меры безопасности
По состоянию на 24 февраля только в Италии зафиксировали 215 случаев заражения Covid-19, 18 человек находятся в реанимации. В регионах, где зафиксировали вспышку коронавируса, отменили общественные мероприятия и ввели ограниченный запрет на передвижение.
По данным Минздрава, всего в Европе случаи заражения коронавируса есть, кроме Италии, в Германии – 16, Франции – 12, Великобритании – 9, России – 2; Испания – 2, а в Финляндии, Швеции и Бельгии – по 1.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала