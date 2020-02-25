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      Будут ли пропускать украинцев через границу с симптомами коронавируса: ответ ГПСУ

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      ГПСУ прокомментировали усиленные меры безопасности / Коллаж 24 канала

      Пограничники не будут превышать свои полномочия, проверяя людей, которые пересекают государственную границу Украины. Однако они имеют право не пустить в Украину иностранцев, если заметят у них признаки заболевания на коронавирус Covid-19. В отношении украинцев – ситуация другая.

      Об этом говорил председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 24 февраля на брифинге по поводу защиты от распространения коронавируса.

      К теме: Коронавирус в Италии и возможность распространения: что пишут иностранные СМИ

      Что именно будут делать пограничники, если заметят у путешествующих признаки болезни

      Украинские силовики, в том числе и пограничники, будут действовать только в пределах своих полномочий и законных процедур. В этом заверил представитель ГПСУ.

      Также Дейнеко пояснил, что именно будут делать пограничники, если зафиксируют признаки заболевания:

      • В отношении иностранцев: "Мы имеем право запретить въезд на территорию Украины иностранному гражданину, который имеет признаки заболевания коронавирусной инфекцией. Это – в нашей компетенции". 
      • В отношении украинцев: "Граждане Украины не могут быть ограничены в праве въезда на территорию Украины".  

      Почему Государственная пограничная служба Украины усиливает меры безопасности

      По состоянию на 24 февраля только в Италии зафиксировали 215 случаев заражения Covid-19, 18 человек находятся в реанимации. В регионах, где зафиксировали вспышку коронавируса, отменили общественные мероприятия и ввели ограниченный запрет на передвижение. 

      По данным Минздрава, всего в Европе случаи заражения коронавируса есть, кроме Италии, в Германии – 16, Франции – 12, Великобритании – 9, России – 2; Испания – 2, а в Финляндии, Швеции и Бельгии – по 1. 

      коронавирус
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Коронавирус в Италии: последние новости
      В Италии умер седьмой человек, у которого обнаружили коронавирус
      24 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Госпогранслужба Коронавирус 2020 Новости Украины
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