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      Чи пропускатимуть українців через кордон із симптомами коронавірусу: відповідь ДПСУ

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      У ДПСУ прокоментували посилені заходи безпеки / Колаж 24 каналу

      Прикордонники не будуть перевищувати свої повноваження, перевіряючи людей, які перетинають державний кордон України. Однак вони мають право не пустити до України іноземців, якщо помітять у них ознаки захворювання на коронавірус Covid-19. Щодо українців – ситуація інша.

      Про це говорив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко 24 лютого на брифінгу щодо захисту від поширення коронавірусу.

      До теми: Коронавірус в Італії та можливість поширення: що пишуть іноземні ЗМІ

      Що саме робитимуть прикордонники, якщо помітять у подорожніх ознаки хвороби

      Українські силовики, зокрема й прикордонники, діятимуть тільки у межах своїх повноважень та законних процедур. У цьому запевнив представник ДПСУ.

      Також Дейнеко пояснив, що саме робитимуть прикордонники, якщо зафіксують ознаки захворювання:

      • Щодо іноземців: "Ми маємо право заборонити в'їзд на територію України іноземному громадянину, який має ознаки захворювання на коронавірусну інфекцію. Це – в нашій компетенції". 
      • Щодо українців: "Громадяни України не можуть бути обмежені у праві в’їзду на територію України".

      Чому Державна прикордонна служба посилює заходи безпеки

      Станом на 24 лютого тільки в Італії зафіксували 215 випадків зараження на Covid-19, 18 людей перебувають у реанімації. У регіонах, де зафіксували спалах коронавірусу, скасували громадські заходи та ввели обмежену заборону на пересування. 

      За даними МОЗ, загалом у Європі випадки зараження коронавірусом є, крім Італії, у Німеччині – 16, Франції – 12, Великій Британії – 9, Росії – 2; Іспанія – 2, а у Фінляндії, Швеції та Бельгії – по 1. 

      Коронавірус
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      коронавірус в Італії: останні новини

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      24 лютого
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Держприкордонслужба Коронавірус 2020 Новини України
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