Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также "Последний шанс для России": в WP объяснили, почему летнее наступление будет иметь большое значение для Москвы

В ISW оценили планы Кремля о "буферной зоне"

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил о "планах" создать так называемую "буферную зону", которая будет охватывать почти всю Украину, кроме части Волынской и Львовской областей. Впрочем, как считают аналитики, это выглядит лишь как кровавая фантазия без шанса на успех.

Так, в отчете Института изучения войны говорится, что сейчас у россиян практически отсутствуют шансы на захват всей территории, где они стремятся создать так называемую "буферную зону". По мнению аналитиков, при нынешних темпах наступления и уровне потерь личного состава россиянам понадобится потратить 91 год для ведения войны, чтобы захватить предложенную "буферную зону". При этом потери России могут достигать около 50 миллионов человек, что равняется трети всего населения страны-агрессора.



"Буферная зона", предложенная Россией / Карта ISW

В ISW добавили, что в период с 1 января по 24 мая 2025 года оккупанты продвигались в среднем на примерно 14,3 квадратных километра в сутки. При таких темпах Россия сможет захватить остальные Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей через 3 года и 9 месяцев. В то же время на захват всей "буферной зоны" – понадобится почти столетие.

К слову, ранее Путин заявил о создании "буферной зоны" вдоль границы с Украиной для "защиты приграничных регионов". Это решение может быть попыткой закрепить оккупацию украинских территорий под видом "защиты России".