Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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В ISW оцінили плани Кремля про "буферну зону"

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмітрій Медведєв заявив про "плани" створити так звану "буферну зону", яка охоплюватиме майже всю Україну, окрім частини Волинської та Львівської областей. Втім, як вважають аналітики, це має вигляд лише як кривавої фантазії без шансу на успіх.

Так, у звіті Інституту вивчення війни мовиться, що нині у росіян практично відсутні шанси на захоплення усієї території, де вони прагнуть створити так звану "буферну зону". На думку аналітиків, за нинішніх темпів наступу та рівнем втрат особового складу росіянам знадобиться витратити 91 рік для ведення війни, щоб захопити запропоновану "буферну зону". При цьому втрати Росії можуть сягати близько 50 мільйонів осіб, що дорівнює третині всього населення країни-агресорки.



"Буферна зона", запропонована Росією / Карта ISW

В ISW додали, що у період з 1 січня по 24 травня 2025 року окупанти просувалися в середньому на приблизно 14,3 квадратного кілометра на добу. За таких темпів Росія зможе захопити решту Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей через 3 роки та 9 місяців. Водночас на захоплення всієї "буферної зони" – знадобиться майже століття.

До слова, раніше Путін заявив про створення "буферної зони" вздовж кордону з Україною для "захисту прикордонних регіонів". Це рішення може бути спробою закріпити окупацію українських територій під виглядом "захисту Росії".