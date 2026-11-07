Зеленский объяснил, как прекращение огня в Олешках подрывает переговорную тактику России

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью Джейку Тапперу на CNN.

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Политическая воля Кремля и посредничество США

Когда проходят встречи на уровне переговорных групп – трехсторонние, двусторонние, неважно – различные стороны заявляют, что нужно время для подготовки к прекращению огня. Они говорят, что сложно осуществлять мониторинг, что необходимо отвести вооружение, а Украина должна создать буферную зону– напомнил президент.

По словам Зеленского, прекращение огня в Олешках показало, что это не так нет. Мониторинг линии фронта теперь снабжается беспилотниками, что позволяет мгновенно получать видеодоказательства возможных нарушений.

Украинский лидер подчеркнул, что локальная пауза в боевых действиях была согласована очень быстро, и этот механизм сработал. Главным условием масштабирования такого опыта остается желание руководства России завершить войну.

"Надеюсь, что мы найдем способ подтолкнуть Путина к миру. Мы можем это сделать при посредничестве США", – выразил надежду Зеленский.

Напомним, договоренность о режиме тишины в Олешках стала самым длинным примером взаимного прекращения огня с 2022 года.