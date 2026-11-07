Зеленський пояснив, як припинення вогню в Олешках ламає переговорну тактику Росії

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю Джейку Тапперу на CNN.

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Політична воля Кремля та посередництво США

Коли відбуваються зустрічі на рівні переговорних груп – тристоронні, двосторонні, не має значення – різні сторони заявляють, що потрібен час для підготовки до припинення вогню. Вони говорять, що складно здійснювати моніторинг, що необхідно відвести озброєння, а Україна має створити буферну зону– нагадав президент.

За словами Зеленського, припинення вогню в Олешках показало, що це не так ні. Моніторинг лінії фронту тепер забезпечується безпілотниками, що дозволяє миттєво отримувати відеодокази можливих порушень.

Український лідер підкреслив, що локальну паузу в бойових діях погодили дуже швидко, і цей механізм спрацював. Головною умовою масштабування такого досвіду залишається бажання керівництва Росії завершити війну.

"Сподіваюся, що ми знайдемо спосіб підштовхнути Путіна до миру. Ми можемо це зробити за посередництва США", – висловив сподівання Зеленський.

Нагадаємо, домовленість щодо режиму тиші в Олешках стала найдовшим прикладом взаємного припинення вогню з 2022 року.