Буферные сутки: почему боевики всегда активно стреляют в первые дни перемирия

Вчера, 30 июня, в последний день перед так называемым очередным перемирием, боевики поливали позиции ВСУ почти по всей линии фронта. Горячее всего было на Луганском направлении, уже который день противники из минометов различных калибров поливают защитников поселка Новотошковское.

Об этом рассказал военный корреспондент 24 канала Евгений Назаренко.

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Также досталось и защитникам Авдеевки, Песков. На Мариупольском направлении это были почти все точки: от Широкиного до Гнутового. Что насчет перемирия, которое вступает в силу с 1 июля, то оно уже сорвано. Потому что боевики ночью обстреляли из 120-х минометов населенный пункт Зайцево.

Также из стрелкового оружия были обстреляны защитники Новоалександровки, это поселок возле Попасной. По словам военкора, из опыта, боевики понимают 00:00 первого числа, как 00:00 второго числа. И поэтому первый день всегда буферный, они достреливают все, что не достреляли.