Буферна доба: чому бойовики завжди активно стріляють в перші дні перемир'я

Вчора, 30 червня, в останній день перед так званим черговим перемир'ям, бойовики поливали позиції ЗСУ майже по всій лінії фронту. Найгарячіше було на Луганському напрямку, вже котрий день противники з мінометів різних калібрів поливають захисників селища Новотошківське.

Про це розповів воєнний кореспондент 24 каналу Євген Назаренко.

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Також дісталося і захисникам Авдіївки, Пісків. На Маріупольському напрямку це були майже усі точки: від Широкиного до Гнутового. Щодо перемир'я, яке набуває чинності з 1 липня, воно вже зірване, тому що бойовики вночі обстріляли зі 120-х мінометів населений пункт Зайцеве.

Також зі стрілецької зброї були обстріляні захисники Новоолександрівки, це селище біля Попасни. За словами воєнкора, з досвіду, бойовики розуміють 00:00 першого числа, як 00:00 другого числа. І тому перший день завжди буферний, вони дострілюють все, що не достріляли.