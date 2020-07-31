Бухгалтер Национальной академии украла 1,6 миллиона гривен: что ей теперь грозит
Бывшего бухгалтера Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры задержали. Ее подозревают в хищении 1,6 миллиона гривен.
Киевская прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении нее. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Как работала схема бухгалтера
- Следователи говорят, что обвиняемая в течение трех лет с 2017 по 2020 разработала схему хищения денег, которые платили студенты академии за обучение.
- Часть денег она вносила в кассу, а остальное забирала себе. Всего она украла 1,6 миллиона гривен
- Женщине грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.