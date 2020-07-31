Бывшего бухгалтера Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры задержали. Ее подозревают в хищении 1,6 миллиона гривен.

Киевская прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении нее. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Читайте также 32 тысячи долларов за земельные вопросы: полиция разоблачила чиновника-взяточника Как работала схема бухгалтера Следователи говорят, что обвиняемая в течение трех лет с 2017 по 2020 разработала схему хищения денег, которые платили студенты академии за обучение.

Часть денег она вносила в кассу, а остальное забирала себе. Всего она украла 1,6 миллиона гривен

Женщине грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Обратите внимание! НАПК с начала 2020 года разоблачило более двух тысяч коррупционеров. По сравнению с предыдущим годом в этом году количество привлеченных к ответственности и внесенных в реестр работников Нацполиции снизилось на 33%.