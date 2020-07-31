Бухгалтерка Національної академії вкрала 1,6 мільйона гривень: що їй тепер загрожує
Колишню бухгалтерку Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури спіймали на хабарі. Її підозрюють у розкраданні 1,6 мільйона гривень.
Київська прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт щодо неї. Про це повідомляє пресслужба відомства.
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Як працювала схема бухгалтерки
- Слідчі кажуть, що обвинувачена протягом трьох років з 2017 по 2020 розробила схему розкрадання грошей, які сплачували студенти академії за навчання.
- Частину грошей вона вносила в касу, а решту забирала собі. Всього вона вкрала 1,6 мільйона гривень
- Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.