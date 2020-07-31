Колишню бухгалтерку Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури спіймали на хабарі. Її підозрюють у розкраданні 1,6 мільйона гривень.

Київська прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт щодо неї. Про це повідомляє пресслужба відомства. Читайте також 32 тисячі доларів за земельні питання: поліція викрила посадовця-хабарника Як працювала схема бухгалтерки Слідчі кажуть, що обвинувачена протягом трьох років з 2017 по 2020 розробила схему розкрадання грошей, які сплачували студенти академії за навчання.

Частину грошей вона вносила в касу, а решту забирала собі. Всього вона вкрала 1,6 мільйона гривень

Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Зверніть увагу! НАЗК з початку 2020 року викрило понад дві тисячі корупціонерів. У порівнянні з попереднім роком цьогоріч кількість притягнутих до відповідальності та внесених до реєстру працівників Нацполіції знизилася на 33%.