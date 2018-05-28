Букеровская премия назвала топ-5 книг за последние 50 лет

Специальное жюри Букеровской премии выбрало лучшие пять произведений, по одному автору за каждое десятилетие, чьи авторы получали премию с момента ее основания в 1969 году.

В номинацию The Golden Man Booker Prize, которая посвящена лучшим книгам за последние 50 лет, попали авторы из разных стран.

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We’re delighted to announce the Golden Man Booker Prize shortlist! Have your say and vote for your favourite winner now: https://t.co/QLLc3xPPHD #ManBooker50 #FinestFiction pic.twitter.com/l41RPAjHKt — Man Booker Prize (@ManBookerPrize) 26 травня 2018 р.

В список попала книга индийского автора Видиахара Найпола "В свободном государстве", которая получила награду в 1971 году.

Также в перечне роман "Лунный тигр", написанный британкой Пенелопой Лайвли (премия 1987 года).

1990-е представляет книга "Английский пациент" канадского писателя Майкла Ондатже, которая получила Букеровскую премию в 1992 году.

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В перечне и авторка, которая дважды получила Букеровскую премию – Хилари Мэнтел. Она получила награды в 2009 году и в 2012 году, а жюри отметило ее книгу "Волчий зал".

Последний в списке американский писатель Джордж Сондерс с романом "Линкольн в бордо". Он получил премию в 2017 году.