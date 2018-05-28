05:30
28 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 7°C
  • вівторок
    23°C 15°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Букерівська премія назвала топ-5 книжок за останні 50 років

42 Читать новость на русском
Букерівська премія
Букерівська премія

Спеціальне журі Букерівської премії обрало кращі п’ять творів, по одному автору за кожне десятиліття ,чиї автори отримували премію з моменту її заснування в 1969 році.

У номінацію The Golden Man Booker Prize, яка присвячена кращим книгам за останні 50 років, потрапили автори з різних країн.

Читайте також: Букерівську премію здобула польська письменниця з українським корінням Токарчук

До списку потрапила книга індійського автора Відіахара Найпола "У вільній державі", яка отримала нагороду в 1971 році.

Також у переліку роман "Місячний тигр", написаний британкою Пенелопою Лайвлі (премія 1987 року).

1990-ті представляє книга "Англійський пацієнт" канадського письменника Майкла Ондатже, яка отримала Букерівську премію в 1992 році.

Читайте також: Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити

У переліку і авторка, яка двічі отримала Букерівську премію – Хіларі Ментел. Вона отримала нагороди в 2009 році і в 2012 році, а журі відзначило її книгу "Вовчий зал".

Останній у списку американський письменник Джордж Сондерс з романом "Лінкольн в бордо". Він отримав премію у 2017 році.

Теги: Новини політики Книги
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 27 травня: погром кіосків на ринку в Києві, сенсація українки Козлової
27 травня, 22:01 Головні новини 27 травня: погром кіосків на ринку в Києві, сенсація українки Козлової
3310
Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
27 травня, 22:00 Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 779
Найсмішніші меми тижня: ідеальний кандидат Славко Бобуленський, неоднозначні російські сувеніри
27 травня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: ідеальний кандидат Славко Бобуленський, неоднозначні російські сувеніри
1471
Топ-5 відео тижня: Ліга чемпіонів, успішний рейд у тил бойовиків, продаж органів в Україні
27 травня, 19:30 Топ-5 відео тижня: Ліга чемпіонів, успішний рейд у тил бойовиків, продаж органів в Україні
776
В ПАТ
27 травня, 19:01 В ПАТ "Укрзалізниця" є свій Ілон Маск
Ольга Бродська 2058
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук