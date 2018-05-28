Букерівська премія назвала топ-5 книжок за останні 50 років

Спеціальне журі Букерівської премії обрало кращі п’ять творів, по одному автору за кожне десятиліття ,чиї автори отримували премію з моменту її заснування в 1969 році.

У номінацію The Golden Man Booker Prize, яка присвячена кращим книгам за останні 50 років, потрапили автори з різних країн.

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We’re delighted to announce the Golden Man Booker Prize shortlist! Have your say and vote for your favourite winner now: https://t.co/QLLc3xPPHD #ManBooker50 #FinestFiction pic.twitter.com/l41RPAjHKt — Man Booker Prize (@ManBookerPrize) 26 травня 2018 р.

До списку потрапила книга індійського автора Відіахара Найпола "У вільній державі", яка отримала нагороду в 1971 році.

Також у переліку роман "Місячний тигр", написаний британкою Пенелопою Лайвлі (премія 1987 року).

1990-ті представляє книга "Англійський пацієнт" канадського письменника Майкла Ондатже, яка отримала Букерівську премію в 1992 році.

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У переліку і авторка, яка двічі отримала Букерівську премію – Хіларі Ментел. Вона отримала нагороди в 2009 році і в 2012 році, а журі відзначило її книгу "Вовчий зал".

Останній у списку американський письменник Джордж Сондерс з романом "Лінкольн в бордо". Він отримав премію у 2017 році.