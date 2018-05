Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити

Пропонуємо вам зазирнути за лаштунки видавництва BOOKCHEF і ознайомитися з найочікуванішими новинками 2018 року, які запланові до виходу спеціально до VIІI Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал – 2018".

Homo Deus, Юваль Ной Харарі

"Homo Deus: За лаштунками майбутнього" ізраїльського автора Юваля Ной Харарі про сучасні можливості й здобутки людства.

Ця книга – захопливий нон-фікшин, в якому ідеї автора про минуле проектуються на майбутнє людства – продовження концептуального, яскравого і полемічного "Sapiens". Автор – історик за освітою – стверджує, що вже в найближчому майбутньому люди зможуть вдосконалювати себе за допомогою інтеграції з комп’ютерами і робити так званий "апгрейт". А оскільки тіло є механізмом, який можна поліпшити, то другий неоднозначний висновок автора: людина не буде "вінцем еволюції". І це вже – кульмінація чи, можливо, фінал людського існування.

Рослинний парадокс, Стівен Р. Ґандрі

Відомий американський кардіолог Стівен Ґандрі, автор книги The Plant Paradox ("Рослинний парадокс"), яка вже стала бестселером у США, розгорнув справжню війну з томатами. Його наукове дослідження викликало такий резонанс серед лікарів і пацієнтів, що книгу одразу переклали в багатьох країнах Європи й Азії. Нарешті її можна прочитати українською.

На її сторінках витончено розказано про те, як правильно харчуватися і як звичайні продукти, за неправильного вживання, можуть завдати шкоди вашому здоров'ю.

Альцгеймер – не вирок!, Дейл Бредесен

У наш час близько 30 мільйонів людей в усьому світі страждають на хворобу Альцгеймера. Це дуже сумна статистика, адже без ефективної профілактики і лікування, перспективи просто лякаючі: до 2050-го року, вважають вчені, захворювання охопить вже майже 150 мільйонів людей. Лякає й той факт, що немає жодного лікарського препарату, який зможе зупинити чи ,хоча б, уповільнити розвиток хвороби, а існуючі ліки, на жаль, лише пом’якшують симптоми.

Провідні фахівці лабораторії Дейла Бредесена (Dale Bredesen), професора неврології, стверджують, що причинам хвороби Альцгеймера і деменції все ж таки можна протидіяти. Дослідження, які проводилися Buck Institute for Research on Aging разом із UCLA Easton Laboratories for Neurodegenerative Disease Research доводять, що порушення роботи головного мозку можна виправити за допомогою терапевтичних методів.

Результати програми Дейла Бреденса – шокували увесь світ. Система, про яку розповідається в книзі, майже не має побічних ефектів, окрім, мабуть, поліпшення здоров’я та стабілізації маси тіла. Більшість пацієнтів змогли повернутися до звичайного життя, а з моменту лікування до сьогоднішнього дня минуло вже майже шість з половиною років, тож вчені можуть судити про довгостроковість отриманних позитивних результатів терапії.

9 місяців щастя, Олена Березовская

Ця книжка написана для того, щоб жінки позбулися переживань, страхів, хвилювань і спокійно перенесли вагітність, не перевантажуючи свій організм непотрібними ліками, адже вагітність – це не хвороба. У книжці розвінчуються популярні міфи про безпліддя, "приховані" інфекції, віруси, резус-конфлікти, подано відповіді на усі запитання, що стосуються перебігу вагітності і її ускладнення. Очікувати малюка варто з легким серцем. І нехай цей непростий шлях завершиться появою в домі здорової і щасливої дитини!

До речі, книга рекомендована Євгеном Комаровським – відомим педіатром, лікарем вищої категорії, телеведучим програми "Школа лікаря Комаровського".

Управління змінами, Іцхак Адізес

У цій книжці представлено вивірений метод оволодівання змінами як у власному житті, житті в сім'ї, в бізнесі, так і в суспільстві. У коротких розділах, але дуже глибоких і легких для сприйняття, доктор Адізес ділиться своїм методом розуміння динаміки змін.

Опублікована вперше 25 років тому, ця книга не втратила своєї актуальності, адже, як наголошує автор, в житті постійними є лише зміни. І Адізес розповідає, як підготуватися до них. Книга "Упарвління змінами" гідна стати настільною. Автор говорить важливі речі простою мовою, тому книгу приємно читати.

Книга "Управління змінами" входить до бізнес-серії "Бібліотека МІМ".

Трансформатор, Дмітрій Портягін

Ця книга зацікавить тих, хто готовий ставити високі цілі і досягати їх, незважаючи ні на що.

Перед вами ніким не прикрашена історія з перших вуст. Якщо ви не згодні з тим, що у вас є, ви відкриті для нових знань і вважаєте за ліпше вчитися на чужих помилках – ця книга мегасильний мотиватор. У ній автор розповідає про свій шлях з точки зору фінансів – від абсолютного нуля до мільярдів на рахунках. Це саме той випадок, коли управлінські помилки перетворилися на корисні уроки життя, а успіхи – в інструкції по застосуванню. Книга вийшла в грудні 2017 року, але вже зібрала навколо себе безліч позитивних відгуків.

Секрети спокою "лінивої мами", Анни Бикової

Якщо мама розлючена і в шаленстві трясе дитину – вона руйнує її. Якщо мама зберігає маску спокою в момент, коли всередині кипить лють - вона руйнує себе. Як із цим впоратись і як цього уникнути? Анна Бикова – педагог, психолог і автор книг-бестселерів у серії "Лінива мама" пояснює, наскільки важливо для мами вміти повертати себе у стан душевного спокою. Лише з точки покою адекватно вирішуються дитячі конфлікти, відшукуються переконливі слова, слова для розради, вмовлянь. Лише спокійна мама може бути тією людиною, до якої дитина, яка їй довіряє, нестиме усі свої проблеми і щедро виплескуватиме свою емоційну напругу.

Ця книжка потрібна всім мамам. Часто трапляється, що ви втомилися, змучилися, розгублені і... зірвалися на дитині. Якщо й не зірвалися, то всередині вас усе кипить. Що робити? Автор книжки Анна Бикова пояснює, як мамі "увімкнути" режим усвідомлення себе і сформувати нове, уважне і дбайливе ставлення до своїх почуттів і емоцій. З цієї книжки ви дізнаєтесь: Як зрозуміти причину свого роздратування. Як попередити дитячу істерику. Коли і яким чином можна порівнювати дитину. Як правильно сказати "ні". Як мамі зберегти свій життєвий баланс.

Феномен інстаграму 2.0, Любов Соболєва

Для чого ви заходите в "Інстаграм"? Подивитись, як справи у знайомих? Викласти світлини з учорашньої вечірки? Розвіятись і відпочити? А я ось вже два роки заходжу в "Інстаграм", щоб заробити. Ось деякі цифри, які краще за слова пояснять вам, чим може бути корисний "Інстаграм":

9 мільйонів чистого прибутку у медичної клініки за місяць (півтора року тому вона взагалі не існувала);

15 мільйонів чистого прибутку за один курс інфобізнесмена;

2 мільйони 500 тисяч щомісячного прибутку від розміщення реклами в акаунті в "Інстаграмі" у відомого блогера (не зірки).

"Вальс гормонів: маса тіла, сон, секс, краса і здоров'я – усе, мов на долоні", Наталя Зубарєва

Наталя Зубарєва – лікарка, яка спеціалізується на гормональному здоров'ї й харчуванні задля досягнення балансу ендокринної системи. У блозі @doctor_zubareva, який читає більше ніж мільйон читачів, – найгостріші теми жіночого здоров'я, неоціненні поради і рекомендації, тисячі історій пацієнток, які видужали. "Вальс гормонів" – це унікальна жіноча енциклопедія здоров'я. Ви дізнаєтесь, як: змешити вагу; позбутися безсоння; нормалізувати жіночий цикл; стати красунею з ідеальною шкірою, нігтями і волоссям; відчути крила за спиною і нескінченний приплив енергії і сил.

Десятки відповідей на найважливіші і серйозні запитання про жіноче здоров'я, про проблеми, пов'язані з гормональним дисбалансом, і їх вирішення.

Фізика на пальцях. Для дітей і батьків, які хочуть пояснити дітям, Олександр Ніконов

Ви розумієте теорію Стівена Хокінга і теорію відносності? Чи знаєте ви і чи зможете доступно пояснити основи квантової фізики? Чи розповісте про відкриття Марії Складовської-Кюрі? Бажаєте зрозуміти наймоднішу науку ХХІ сторіччя? Не важливо, вчитеся ви в школі чи вже давно закінчили її. Якщо ви допитлива людина, то ця книжка ДЛЯ ВАС! НАЙГОЛОВНІША НАУКА – ЦЕ ФІЗИКА! Так розпочинає цю книжку відомий публіцист, популяризатор теоретичної науки Олександр Ніконов.

The state of affairs, Естер Перел

Любовна інтрижка: вона може зруйнувати сторунки пари, вкрасти їхнє щастя, їхню тотожність. І це явище, що притаманне людям, залишається надзвичайно незрозумілим. Що ж нам із цим робити – скрізь заборонено, проте, скрізь практикується? Чому люди зраджують – навіть у щасливі шлюбі? Чому любовні інтрижки так ранять нас? Коли ми кажемо зрада, що саме ми маємо на увазі? Чи налаштовують на зраду наші романтичні очікування шлюбу? Чи існує така річ, як шлюб, що припускає любов на стороні? Чи можливо кохати більше, ніж одну особу, водночас? Чи допомогла колись зрада у шлюбі? В цій аргументованій і динамічній книжці Перел переплітає випадки з реального життя з критичним психологічним і культурним аналізом.

Лонтано, Жан-Крістоф Ґранже

New York Times бестселер нарешті українською! "Багряні ріки", "Пасажир" – його гучні романи екранізують і мають шалену популярність! Він – майстер детективного жанру з вишуканим французьким смаком.

Жан-Крістоф Ґранже і його новий детективний роман "Лорнтано"! Після майже трирічної перерви Жан-Крістоф Ґранже знову радує своїх прихильників першосортним трилером з дуже складною і захопливою інтригою.

Знайомтеся – сімейство Морван: батько очолює французьку поліцію, старший син наслідує батька, молодший – успішний фінансист, який не цурається наркобізнесу, дочка – актриса-невдаха, проте має успіх як ескорт-girl. Члени родини тісно прив'язані одне до одного, а ще тісніше їх об'єднує взаємна ненависть. Аж ось у Франції зчинилася низка дивних убивств, як дві краплі води схожих на ті, що здійснив знаменитий серійний убивця на прізвисько Людина-Цвях у сімдесяті роки в Конго. Але ж Морван-батько давно розкрив ті давні злочини. Хто ж у такому випадку орудує у Франції і чому удари приходяться на сім'ю поліцейського номер один?! Чи зуміють Морвани протистояти атакам невідомого супротивника, чи стануть жертвою власних пристрастей?

Американський убивця, Вінс Флінн

Уперше українською! Бестселер за версією New York Times! Книга, що лягла в основу однойменного гостросюжетного фільму - Американський убивця. Швидкість, зосередженість – він досконалий. Помста – це все, що в нього залишилось. Якщо ти вбивця – готуйся померти. Мітч Рапп був здібним атлетом у коледжі й ні про що не турбувався… аж раптом сталася трагедія. Терористи напали на безвинних американських мешканців, і дівчину Раппа було вбито. Тієї грудневої ночі загинуло 270 душ, а тисячі рідних і друзів були змушені шукати ліпших умов життя. Мітч Рапп був одним із них, але він зацікавлений не в комфорті. Він прагне помсти.

Віммельбухи користуються величезною популярністю. Ці великі книжки з детально намальованими ілюстраціями спонукають до зосередженого, захопленого розглядання, розв'язування дотепних завдань на уважність. Наші віммельбухи ще й знайомлять дітей з найвизначнішими місцями України. Продовжуючи серію таких книжок, спеціально до Книжкового Арсеналу випустили "Легенди Замків України" і "Легенди Львова".

У рамках Книжкового Арсеналу 03 червня о 12:00 на Видавничому майданчику відбудеться презентація серії віммельбухів про Україну. Вирушаймо на екскурсію!

Легенди замків України / легенди Львова

Віммельбухи – не просто книги, вони сприяють розвитку логіки та фантазії дитини. У таких книгах хоч і немає тексту, а вони насичені детальними малюнками, безліччю героїв і предметів, але саме це так приваблює дітей. Ці книги познайомлять вашу дитину з цікавими історіями, а завдяки насиченим малюнкам з величезною кількістю сюжетів ваша дитина буде зайнята годинами, самостійно розглядаючи яскраві ілюстрації.

Головною особливістю віммельбухів видавництва BookСhef є те, що крім сприятимуть всебічному розвитку вашого малюка. "Легенди Замків України" – друге видання із серії, після віммельбуху "Легенди Києва", який був представлений на Frankfurter Buchmesse 2017. Продовжить серію яскравих віммельбухів про Україну – "Легенди Львова".

