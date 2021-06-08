Букиккио в интервью изданию рассказал детали разговора с украинским президентом, отметив, что встреча была очень полезной и конструктивной.

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Глава Венецианской комиссии о разговоре с Зеленским

Мы, конечно, говорили о Конституционном Суде, который в октябре 2020 года принял очень плохое решение, которое полностью разрушило механизм борьбы с коррупцией,

– отметил Букиккио.

Однако он отметил, что Зеленский, к счастью, предложил проект закона, который впоследствии приняли, однако с некоторыми изменениями по сравнению с первоначальным вариантом.

Председатель Венецианской комиссии напомнил детали этих изменений

первое касается того, что члены семьи чиновника не обязаны декларировать имущество,

второе изменение – тюремного заключения.

Букиккио добавил, что президент, скорее всего, наложит на принятый Радой документ вето. После этого законопроект снова будут обсуждать в парламенте.

Напомним, Зеленский 7 июня провел встречу с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который приехал в Украину с рабочим визитом.

Зеленский будет ветировать предложенный им законопроект