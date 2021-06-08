Букиккио в интервью изданию рассказал детали разговора с украинским президентом, отметив, что встреча была очень полезной и конструктивной.
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Глава Венецианской комиссии о разговоре с Зеленским
Мы, конечно, говорили о Конституционном Суде, который в октябре 2020 года принял очень плохое решение, которое полностью разрушило механизм борьбы с коррупцией,
– отметил Букиккио.
Однако он отметил, что Зеленский, к счастью, предложил проект закона, который впоследствии приняли, однако с некоторыми изменениями по сравнению с первоначальным вариантом.
Председатель Венецианской комиссии напомнил детали этих изменений
- первое касается того, что члены семьи чиновника не обязаны декларировать имущество,
- второе изменение – тюремного заключения.
Букиккио добавил, что президент, скорее всего, наложит на принятый Радой документ вето. После этого законопроект снова будут обсуждать в парламенте.
Зеленский будет ветировать предложенный им законопроект
- В октябре 2020 года Конституционный Суд отменил уголовную ответственность за ложь в декларациях. Это вызвало возмущение некоторых украинских политиков и международного сообщества.
- Поэтому президент инициировал законопроект №4651, который возвращает тюремное заключение для нарушителей. Рада 3 июня во втором чтении поддержала законопроект, но с поправками.
- Активисты и правозащитники раскритиковали его. А Зеленский заявил, что не будет подписывать его.