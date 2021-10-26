Марцинкив опубликовал пост, где написал, что парень, разбивающий фонари в городе, уклонялся от военной службы. Поэтому его передали в военкомат.

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Кроме того, полиция возбудила уголовное дело за хулиганство.

Как Марцинкив предлагает наказывать хулиганов

Политик считает, что хулиганов нужно наказывать быстро и показательно.

Вообще, я бы в Уголовный кодекс внес изменения – чтобы одним из видов наказания было надавать буков по голой ср*ке среди площади. Делаешь плохо – показательно получаешь наказание,

– говорит Марцинкив.

Он убежден, что это было бы эффективнее всего.



Хулиганы разбили фонари в Ивано-Франковске / Фото из фейсбука Руслана Марцинкива

Предыдущие скандалы с участием Марцинкива:

В 2018 году Марцинкив после футбольного матча, в котором команда МФК "Прикарпатье" уступила ФК "Колос", набросился на судей встречи. Он заявил рефери, что их подкупили.

После выступления группы "Хамерман уничтожает вирусы", на фестивале Porto Franko городской голова поручил освятить сцену.

Недавно политик пообещал выплатить 100 тысяч гривен первой женщине, которая забеременеет после вакцинации. Ему уже поступило более 100 заявлений от женщин, требующих выполнить обещание.

Текст поста Руслана Марцинкива:

Нашли? Нашли!

"Ночных разрушителей" быстро нашли и "оформили".

Тот самый "Юра", что крушил фонари, оказывается, уклонялся от военной службы, поэтому его передали в военкомат. Полиция возбудила уголовное дело за хулиганство (статья 296 УК).

Я думаю, хулиганов нужно наказать. Быстро и показательно. Вообще, я бы в Уголовный кодекс внес изменения – чтобы одним из видов наказания было надавать буков по голой ср*ке среди площади. Делаешь плохо – показательно получаешь наказание. Кажется, это было бы эффективнее всего!