Мэр Франковска Марцинкив обматерил судей после футбольного матча: видео 18+

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после футбольного матча, в котором команда МФК "Прикарпатье" уступила ФК "Колос" из Ковалевки, набросился на судей игры. Глава Франковска обматерил рефери и сказал, что их подкупили.

Соответствующее видео, на котором видно, как Марцинкив нецензурно ругается на судей, опубликовал на своем Youtube-канале Тарас Волошин.

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Пошли отсюда, с*ки. Заплатить бабки вам, б**ть. Пошли отсюда, позорники!

– остервенело кричит мэр на кадрах из видео.

Однако уже через 15 минут после инцидента Руслан Марцинкив извинился за свои слова в Facebook.

"Прошу прощения за свои слова на футбольном матче и за эмоции, потому что давно не видел такого откровенного судейства в одну сторону! Футбол – это игра, где выигрывают лучшие! Сегодня были лучшие игроки Прикарпатья! Понимаю, что эмоции это не лучший выход, поэтому прошу прощения у болельщиков, но верю в команду!" – написал мэр Франковска.

Городской глава Ивано-Франковска обматерил судей после футбольного матча:

Напомним, 15 июня Марцинкив уже попадал в курьезную ситуацию. Так, после выступления группы "Хамерман уничтожает вирусы" на фестивале Porto Franko городской голова поручил освятить сцену, на которой выступали музыканты.