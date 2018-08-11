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Мер Франківська Марцінків обматюкав суддів після футбольного матчу: відео 18+

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Марцінків обматюкав суддів після футбольного матчу
Марцінків обматюкав суддів після футбольного матчу / vezha

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків після футбольного матчу, у якому команда МФК "Прикарпаття" поступилася ФК "Колос" із Ковалівки, накинувся на суддів гри. Очільник Франківська обматюкав рефері та сказав, що їх підкупили.

Відповідне відео, на якому видно, як Марцінків нецензурно лається на суддів, опублікував на своєму Youtube-каналі Тарас Волошин.

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Пішли звідси, с*ки. Заплатити бабки вам, б**ть. Пішли звідси, позорники!
– розлютовано кричить мер на кадрах із відео.

Проте вже через 15 хвилин після інциденту Руслан Марцінків вибачився за свої слова у Facebook.

"Прошу вибачення за свої слова на футбольному матчі та за емоції, бо давно не бачив такого відвертого суддівства в одну сторону! Футбол – це гра, де виграють найкращі! Сьогодні найкращі були гравці Прикарпаття! Розумію, що емоції це не найкращий вихід, тому прошу вибачення у вболівальників але вірю в команду!" – написав мер Франківська.

Міський голова Івано-Франківська обматюкав суддів після футбольного матчу:

Нагадаємо, 15 червня Марцінків уже потрапляв у курйозну ситуацію. Так, після виступу гурту "Хамерман знищує віруси" на фестивалі Porto Franko міський голова доручив освятити сцену, на якій виступали музиканти.

Теги: Курйозні новини Скандал Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 канал
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