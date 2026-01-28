Подозрение на ротавирус: в Буковеле жалуются на массовые отравления

Популярный украинский горнолыжный курорт Буковель стал антигероем среди многочисленных туристов из-за массовых случаев острых кишечных инфекций. Отдыхающие жалуются на тошноту, непрерывную рвоту, диарею, повышенную температуру и сильную слабость.

Об этом активно пишут в соцсетях и тематических чатах, публикуя видео из больниц и карет скорой помощи. Информацию о случаях отравлений людей в Буковеле собрал 24 Канал.

К теме 70 человек госпитализированы: кто будет нести ответственность за массовое отравление в ресторане Кацурина

На что жалуются в Буковеле?

Многие больные предполагают, что речь идет о ротавирусной инфекции. Люди рассказывают, что даже соблюдение повышенных мер гигиены, в частности использование бутилированной воды и антисептиков, не уберегло от заражения.

По словам туристов, в больницах образуются очереди из-за большого количества пациентов. В то же время многие утверждают, что проблема с заболеваниями для Буковеля не нова.

Что пишут в сети о массовых отравлениях в Буковеле: смотрите на скриншотах из сети

Среди пострадавших, в частности видеопродюсерка BBC News Украина Галина Якушко. Она заболела на четвертый день отдыха, не смогла самостоятельно добраться до больницы, поэтому ее госпитализировала скорая.

По ее словам, в медучреждении лечили многих пациентов с одинаковыми симптомами, четкого диагноза не поставили, а все расходы пришлось покрывать самостоятельно. Уже в Киеве врачи подтвердили, что речь идет об инфекционном заболевании, а не пищевом отравлении.

При этом лечение после такого "отдыха" довольно недешевое. По данным BBC News Украина, за 1 инъекцию, анализы, 5 капельниц и таблетки придется заплатить до 10 тысяч гривен.



На ухудшение состояния здоровья после отдыха в Буковеле жаловались и блогеры / Скриншот

Будут ли проверки в Буковеле?

В то же время Госпродпотребслужба Ивано-Франковской области сообщила о двух официальных обращениях относительно пищевых отравлений в Буковеле, полученные 26 и 27 января 2026 года.

Люди, которые обратились, говорят, что отравились после того, как ели в ресторанах на территории Буковеля.

Начальница управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Держпродспоживслужбы в Ивано-Франковской области Леся Семанчук в комментарии Общественному объяснила ситуацию и рассказала о плане действий.

Нет сообщений о возникновении вспышки от учреждений здравоохранения и государственного учреждения "Центр контроля и профилактики болезней", а есть только обращения от людей. Поэтому предусмотрено проводить внеплановые мероприятия государственного контроля в сфере безопасности пищевых продуктов, если для этого есть основания, но через получение согласования с Госпродпотребслужбой Украины,

– рассказала она.

Леся Семанчук сообщила и о симптомах у больных, говорится о тошноте, рвота, диарея и боль в животе.

Поэтому сейчас готовятся документы для проведения внеплановых проверок двух различных заведений питания после согласования с центральным аппаратом службы в Киеве.

Где еще происходили подобные случаи в последнее время?