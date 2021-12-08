Трагедия произошла в городе Сторожинец, что на Буковине. Об инциденте скорой сообщили 8 декабря вечером.

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На Буковине угорел 10-месячный ребенок

В Черновицкой области 10-месячный ребенок умер в результате отравления угарным газом, еще одного ребенка госпитализировали,

– говорится в сообщении.

Издание также сообщило, что, по предварительной информации:

родители оставили младенца в доме с его старшим 2-летним братом;

мальчик развел огонь среди дома;

когда возник пожар, он убежал в коридор.

Прибывшие на место врачи пытались спасти малышей, но это не помогло – базовые реанимационные мероприятия не дали результата.

"В результате пожара, который возник в доме, младенец в коляске умер", – говорится в сообщении.

В больницу также доставили 2-летнего мальчика, который надышался угарным газом.

Коротко о последних трагических инцидентах, которые связаны с угарным газом

18 ноября погибли 4 детей и 2 взрослых. Предварительно все отравились угарным газом. Погибшим детям было 6, 8, 9 и 11 лет. Всех мертвыми нашел 14-летний сын Игорь, который ночевал у бабушки.

В Хмельницкой области погибли 4 детей – 2015 – 2021 годов рождения. Пламя сумели потушить еще до прибытия спасателей.

В ночь на 29 ноября в центре Черновцов угарным газом отравились трое взрослых и 5-летняя девочка. Взрослые не пострадали, ребенка госпитализировали в местную больницу.

Как уберечься от отравления угарным газом – смотрите видео