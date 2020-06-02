На Буковине под угрозой затопления оказалось село Банилов. Из-за сильных осадков горная река размывает старую дамбу. Сейчас на берегу Черемоша ежедневно дежурят селяне и следят за уровнем поднятия реки.

Местные жители еще помнят стихию 2008 года. Тогда вода прорвала дамбу и затопила всю деревню. Последствия наводнения люди чувствуют и сегодня: не восстановлена инфраструктура, мосты и дамбы. Подробнее – читайте в материале 24 канала.

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Село Банилов расположено вблизи реки Черемош. Ежегодно местные жители со страхом ждут обильных дождей, ведь в этот период Банилов оказывается под угрозой затопления.

Если будут еще осадки – село поплывет. И будет беда. Дамба в плохом состоянии. 4 тысячи человек 1 тысяча дворов. Проблема в том, что вода пойдет через всю деревню,

– отметила и.о. сельского головы Банилова Татьяна Кузяк.

После обильных ливней в 2008 году в Банилове размыло 400 метров дамбы, из-за чего затопило все село. Сейчас, чтобы вовремя увидеть прорыв – на берегу постоянно дежурят местные.



Последствия ливней 2018 года / Скриншот

Жители сами укрепили берег реки

Местные также наспех укрепили берег горной реки. Но такое сооружение временное и от большого наводнения не защитит. На полноценную конструкцию нужно больше 2,5 миллионов гривен, однако постоянные обращения к высшим истанциям остаются без ответа.

"Это не та ситуация, когда можно спокойно смотреть. Если есть осадки, в горных реках вода может подняться до 1-2 метров в час", – предупреждает руководитель управления водных ресурсов рек Прут и Сирет Андрей Кавуля.

Именно на такой уровень нынешние майские осадки поднялись воды в Черемош, впрочем ситуация на дамбе пока контролируемая.

"Нам удалось осуществить прокоп, отвести воду, укрепить дамбу. Идет паводок, вода Прокоп. Это временное сооружение, но дамба у нас укреплена", – пояснил заместитель начальника управления водных ресурсов рек Прут и Сирет Александр Рожко.



Местные жители постоянно дежурят возле реки / Скриншот



Селяне сами укрепили дамбу – но это временно / Скриншот



За час вода может подняться на 1-2 метра и затопить все село / Скриншот

На все работы нужно почти 100 миллионов гривен

Кроме Черемоша на Буковине еще две большие горные реки – Прут и Сирет. В период затяжных осадков они становятся опасными для людей, и под угрозой затопления оказываются 20 сел.

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Ежегодно объектов для ремонта и укреплений лишь добавляется. Всего на все работы необходимо около 100 миллионов гривен.