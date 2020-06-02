На Буковині під загрозою затоплення опинилося село Банилів. Через сильні опади гірська річка розмиває стару дамбу. Зараз на березі Черемоша щодня чергують селяни і пильнують рівень підняття річки.

Місцеві мешканці ще пам'ятають стихію 2008 року. Тоді вода прорвала дамбу та затопила все село. Наслідки повені люди відчувають і до сьогодні: не відновлена інфраструктура, мости та дамби. Детальніше – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Село Банилів розташоване поблизу річки Черемош. Щороку місцеві жителі з острахом чекають рясних дощів, адже у цей період Банилів опиняється під загрозою затоплення.

Якщо будуть ще опади – село попливе. І буде біда. Дамба у поганому стані. 4 тисячі людей, 1 тисяча дворів. Проблема в тому, що вода піде через усе село,

– наголосила в.с. сільського голови Банилова Тетяна Кузяк.

Після рясних злив у 2008 році у Банилові розмило 400 метрів дамби, через що затопило все село. Зараз, щоб вчасно побачити прорив – на березі постійно чатують місцеві.



Наслідки злив 2018 року / Скриншот

Мешканці самі укріпили берег річки

Місцеві також нашвидкоруч укріпили берег гірської річки. Але таке спорудження тимчасове і від великої повені не захистить. На повноцінну конструкцію потрібно більше 2,5 мільйонів гривень, однак постійні звернення до вищих істанцій залишаються без відповіді.

"Це не та ситуація, коли можна спокійно дивитися. Якщо є опади, в гірських річках вода може піднятися до 1 – 2 метрів за годину", – попереджає керівник управління водних ресурсів річок Прут та Сірет Андрій Кавуля.

Якраз на такий рівень цьогорічні травневі опади піднялися у Черемош, утім ситуація на дамбі поки що контрольована.

"Нам вдалося здійснити прокоп, відвести воду, укріпити дамбу. Іде паводок, вода у прокопі. Це тимчасова споруда, але дамба у нас укріплена", – пояснив заступник начальника управління водних ресурсів річок Прут та Сірет Олександр Рожко.



Місцеві мешканці постійно чергують біля річки / Скриншот



Селяни самі укріпили дамбу – однак це тимчасово / Скриншот



За годину вода може піднятися на 1 – 2 метри і затопити все село / Скриншот

На усі роботи потрібно майже 100 мільйонів гривень

Окрім Черемоша на Буковині ще є дві великі гірські річки – Прут та Сірет. У період затяжних опадів вони стають небезпечними для людей, і під загрозою затоплення опиняються 20 сіл.

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