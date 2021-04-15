Почтить память героя: на Буковине прощаются с погибшим на Донбассе Ярославом Карлийчуком
Ярослав Карлийчук погиб на Донбассе от пули снайпера 12 апреля. Военному было всего 24 года, однако он уже трижды побывал на фронте.
Источник:Суспільне
Прощались с защитником в Глыбокой Черновицкого района. Для героя люди образовали живой коридор, чтобы засвидетельствовать ему почет и отдать честь.
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Семья не хотела отпускать Ярослава на фронт
Карлийчук впервые поехал защищать Украину в юном возрасте – ему было всего 19. С тех пор трижды возвращался в зону проведения ООС.
Семья была категорически против – не хотели его отпускать. Впрочем, из-за собственных убеждений он ушел на фронт,
– рассказала тетя Ярослава Наталья.
Похоронят военного 16 апреля в родном селе Черепковцы. У Ярослава осталась жена и маленький сын.
Люди образовали живой коридор / Фото Суспільного
Что известно о старшем солдате Ярославе Карлийчуке
- Проходил службу в подразделении 10 отдельной горно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Коломые.
- Родился в 1996 году в селе Черепковцы, окончил местную школу.
- По сообщению местных властей, мать погибшего работает в госпитале, а его отец умер.
- Ярослав Карлийчук дважды подписывал контракт на службу в Вооруженных силах Украины.
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