Ярослав Карлийчук погиб на Донбассе от пули снайпера 12 апреля. Военному было всего 24 года, однако он уже трижды побывал на фронте.

Прощались с защитником в Глыбокой Черновицкого района. Для героя люди образовали живой коридор, чтобы засвидетельствовать ему почет и отдать честь.

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Семья не хотела отпускать Ярослава на фронт

Карлийчук впервые поехал защищать Украину в юном возрасте – ему было всего 19. С тех пор трижды возвращался в зону проведения ООС.

Семья была категорически против – не хотели его отпускать. Впрочем, из-за собственных убеждений он ушел на фронт,

– рассказала тетя Ярослава Наталья.

Похоронят военного 16 апреля в родном селе Черепковцы. У Ярослава осталась жена и маленький сын.



Люди образовали живой коридор / Фото Суспільного

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника.

Что известно о старшем солдате Ярославе Карлийчуке