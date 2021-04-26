В Черновицкой области Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм. Участники схемы требовали от подрядчика "откат" из перечисленных бюджетных денег за выполненный ремонт дорог.

Соответствующие деньги из бюджета были назначены на ремонт автотранспортных сообщений на территории региона. Чтобы "узаконить" сделки, ее организаторы заключили фиктивные соглашения и акты о предоставлении услуг с подконтрольной фирмой-посредником.

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"В рамках контроля за совершением преступления, правоохранители задокументировали банковский перевод злоумышленникам в размере 600 тысяч гривен неправомерной выгоды", – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

К противоправной деятельности, по информации следователей, причастны несколько должностных лиц:

одного из управлений облгосадминистрации;

областной службы автодорог;

представители аффилированной коммерческой структуры.

Что обнаружили во время обысков

В то же время провели обыски по местам регистрации, работы, жительства и временного пребывания дельцов. В результате обысков удалось изъять:

носители информации;

средства связи;

черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.

В пресс-службе СБУ Черновицкой области отметили, что одному из организаторов схемы сообщили о подозрении по статье Уголовного Кодекса Украины о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.

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Для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке – продолжаются следственные действия.