"Выгода" в 600 тысяч гривен: на Буковине СБУ разоблачила коррупционную схему
В Черновицкой области Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм. Участники схемы требовали от подрядчика "откат" из перечисленных бюджетных денег за выполненный ремонт дорог.
Источник:Управление СБУ в Черновицкой области
Соответствующие деньги из бюджета были назначены на ремонт автотранспортных сообщений на территории региона. Чтобы "узаконить" сделки, ее организаторы заключили фиктивные соглашения и акты о предоставлении услуг с подконтрольной фирмой-посредником.
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"В рамках контроля за совершением преступления, правоохранители задокументировали банковский перевод злоумышленникам в размере 600 тысяч гривен неправомерной выгоды", – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
К противоправной деятельности, по информации следователей, причастны несколько должностных лиц:
- одного из управлений облгосадминистрации;
- областной службы автодорог;
- представители аффилированной коммерческой структуры.
Что обнаружили во время обысков
В то же время провели обыски по местам регистрации, работы, жительства и временного пребывания дельцов. В результате обысков удалось изъять:
- носители информации;
- средства связи;
- черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.
В пресс-службе СБУ Черновицкой области отметили, что одному из организаторов схемы сообщили о подозрении по статье Уголовного Кодекса Украины о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.
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Для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке – продолжаются следственные действия.
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