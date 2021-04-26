У Чернівецькій області Служба безпеки України викрила корупційний механізм. Учасники схеми вимагали від підрядника "відкат" з перерахованих бюджетних грошей за виконаний ремонт доріг.

Відповідні гроші з бюджету були призначені на ремонт автотранспортних сполучень на території регіону. Щоб "узаконити" оборудки її організатори уклали фіктивні угоду та акти щодо надання послуг з підконтрольною фірмою-посередником.

До теми У Хотині невідомі понівечили могилу бійця АТО: фото

"У межах контролю за вчиненням злочину, правоохоронці задокументували банківський переказ зловмисникам у розмірі 600 тисяч гривень неправомірної вигоди", – мовиться у повідомленні пресслужби СБУ.

До протиправної діяльності, за інформацією слідчих, причетні декілька посадовців:

одного з управлінь облдержадміністрації;

обласної служби автодоріг;

представники афілійованої комерційної структури.

Що виявили під час обшуків

Водночас провели обшуки за місцями реєстрації, роботи, постійного проживання й тимчасового перебування ділків. В результаті обшуків вдалося вилучити:

носії інформації;

засоби зв'язку;

чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

У пресслужбі СБУ Чернівецької області зазначили, що одному з організаторів схеми повідомили про підозру за статтею Кримінального Кодексу України щодо прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі розв'язують питання про обрання міри запобіжного заходу.

Зверніть увагу У Чернівцях чоловік до смерті побив матір 2 дітей

Для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які причетні до оборудки – тривають слідчі дії.