Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо ексочільника Кіровоградської ОДА. Андрія Балоня звинувачують в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

За даними детективів НАБУ, навесні 2020 року тодішній очільник ОДА хотів отримати значну суму грошей від керівника головного управління одного з органів виконавчої влади в області. До реалізації плану Балонь долучив посібника. Раніше За ексголову Кіровоградської ОДА Балоня внесли 10 мільйонів застави

Спочатку вимагали щомісяця 110 тисяч гривень

Керівник одного з підрозділів облдержадміністрації і озвучив суму хабаря – 110 тисяч гривень щомісяця. Якби чиновник відмовився платити, то йому обіцяли влаштувати перешкоди у роботі або навіть зняти з посади.

Та цього зловмисникам здалось замало. Вони захотіли отримувати по 15% від офіційного обороту держструктур, що були у підпорядкуванні у керівника головного управління. Мовилось про суму щонайменше 1,8 мільйона гривень.

Цікаво! Кошти мали передавати траншами. Перший – 100 тисяч гривень – спільники отримали на початку червня 2020 року. Після наступного – 250 тисяч гривень – Балоня та його спільника впіймали на гарячому.

Під час обшуків у підозрюваних великі суми грошей

Вже під час обшуків помешкань підозрюваних виявили великі суми грошей – понад 4,5 мільйона гривень, 320 тисячі доларів та 24 тисячі євро. Розслідування НАБУ тривало з травня по листопад 2020 року.

Коротко про справу Балоня: