По данным детективов НАБУ, весной 2020 года тогдашний глава ОГА хотел получить значительную сумму денег от руководителя главного управления одного из органов исполнительной власти в области. К реализации плана Балонь приобщил сообщника.

Ранее За экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли 10 миллионов залога

Сначала требовали ежемесячно 110 тысяч гривен

Руководитель одного из подразделений облгосадминистрации и озвучил сумму взятки – 110 тысяч гривен ежемесячно. Если бы чиновник отказался платить, то ему обещали устроить препятствия в работе или даже снять с должности.

Но этого злоумышленникам показалось мало. Они захотели получать по 15% от официального оборота госструктур, бывших в подчинении у руководителя Главного управления. Речь шла о сумме не менее 1,8 миллиона гривен.

Интересно! Средства должны были передавать траншами. Первый – 100 тысяч гривен – сообщники получили в начале июня 2020 года. После следующего – 250 тысяч гривен – Балоня и его сообщника поймали на горячем.

Во время обысков у подозреваемых крупные суммы денег

Уже во время обысков помещений подозреваемых обнаружили крупные суммы денег – более 4,5 миллиона гривен, 320 тысячи долларов и 24 тысячи евро. Расследование НАБУ продолжалось с мая по ноябрь 2020 года.

Коротко о деле Балоня: