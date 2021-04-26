Дело против экс-главы Кривоградской ОГА Андрея Балоня направили в суд
Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Кировоградской ОГА. Андрея Балоня обвиняют в получении неправомерной выгоды должностным лицом.
Источник:НАБУ
По данным детективов НАБУ, весной 2020 года тогдашний глава ОГА хотел получить значительную сумму денег от руководителя главного управления одного из органов исполнительной власти в области. К реализации плана Балонь приобщил сообщника.
Ранее За экс-главу Кировоградской ОГА Балоня внесли 10 миллионов залога
Сначала требовали ежемесячно 110 тысяч гривен
Руководитель одного из подразделений облгосадминистрации и озвучил сумму взятки – 110 тысяч гривен ежемесячно. Если бы чиновник отказался платить, то ему обещали устроить препятствия в работе или даже снять с должности.
Но этого злоумышленникам показалось мало. Они захотели получать по 15% от официального оборота госструктур, бывших в подчинении у руководителя Главного управления. Речь шла о сумме не менее 1,8 миллиона гривен.
Во время обысков у подозреваемых крупные суммы денег
Уже во время обысков помещений подозреваемых обнаружили крупные суммы денег – более 4,5 миллиона гривен, 320 тысячи долларов и 24 тысячи евро. Расследование НАБУ продолжалось с мая по ноябрь 2020 года.
Коротко о деле Балоня:
- 25 июня НАБУ совместно с управлением борьбы с коррупцией и СБУ задержало главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня.
- Чиновником, у которого вымогали взятку, был руководитель Госпродпотребслужбы в области Игорь Бойчук.
- Уже 26 июня Балоня и его сообщника суд взял под стражу с альтернативой залога.
- В начале июля за Балоня внесли 10 миллионов гривен залога.
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