На Буковине суд оправдал женщину, которую оштрафовали за отсутствие маски

Жительницу Буковины оштрафовали за то, что она находилась возле церкви без маски. А суд решил оправдать ее, потому что не заметил в таких действиях административного правонарушения.

Решение не накладывать на нарушительницу карантина штраф принял Вижницкий районный суд Черновицкой области, пишет БП.

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7 апреля в 16:00 женщина находилась в общественном месте – возле церкви в селе Вахновцы Вижницкого района. На ее лице не было респиратора или защитной маски,

– говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства она совершила административное правонарушение, за которое предусмотрена ответственность.

Однако Вижницкий районный суд решил прекратить производство по делу. Мол, никакого нарушения в действиях женщины не было.

Обратите внимание! Ранее суд оправдал мужчину, который самовольно пересек карантинный пост, чтобы попасть в Черновцы.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина

За нарушение правил и норм карантина предусмотрен штраф в размере 17 – 51 000 гривен.

Если такие действия привели или могли привести к распространению болезни – арест сроком на 6 месяцев или ограничение или лишение свободы на 3 года.

Если нарушение правил обсервации повлекло смерть или другие серьезные последствия – нарушитель может получить заключение от 5 до 8 лет.