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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

На Буковине суд оправдал женщину, которую оштрафовали за отсутствие маски

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На Буковине женщину без маски оштрафовали: суд оправдал ееи
На Буковині суд виправдала жінку, яку оштрафували за відсутність маски / medcv.gov.ua

Жительницу Буковины оштрафовали за то, что она находилась возле церкви без маски. А суд решил оправдать ее, потому что не заметил в таких действиях административного правонарушения.

Решение не накладывать на нарушительницу карантина штраф принял Вижницкий районный суд Черновицкой области, пишет БП.

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7 апреля в 16:00 женщина находилась в общественном месте – возле церкви в селе Вахновцы Вижницкого района. На ее лице не было респиратора или защитной маски,
– говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства она совершила административное правонарушение, за которое предусмотрена ответственность.

Однако Вижницкий районный суд решил прекратить производство по делу. Мол, никакого нарушения в действиях женщины не было.

Обратите внимание! Ранее суд оправдал мужчину, который самовольно пересек карантинный пост, чтобы попасть в Черновцы.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина

  • За нарушение правил и норм карантина предусмотрен штраф в размере 17 – 51 000 гривен.
  • Если такие действия привели или могли привести к распространению болезни – арест сроком на 6 месяцев или ограничение или лишение свободы на 3 года.
  • Если нарушение правил обсервации повлекло смерть или другие серьезные последствия – нарушитель может получить заключение от 5 до 8 лет.

Яка відповідальність передбачена за порушення карантину Інфографіка 24 канал
Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Здоровье Новости Черновцов Судьи Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
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