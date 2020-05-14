На Буковині суд виправдав жінку, яку оштрафували за відсутність маски
Жительку Буковини оштрафували за те, що вона перебувала біля церкви без маски. А суд вирішив виправдати її, бо не помітив у таких діях адміністративного правопорушення.
Рішення не накладати на порушницю карантину штраф прийняв Вижницький районний суд Чернівецької області, пише БП.
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7 квітня о 16:00 жінка перебувала у громадському місці – поблизу церкви в селі Вахнівці Вижницького району. На її обличчі не було респіратора або захисної маски,
– йдеться у повідомленні.
Відповідно до постанови уряду вона вчинила адміністративне правопорушення, за яке передбачена відповідальність.
Однак Вижницький районний суд вирішив закрити провадження у справі. Мовляв, жодного порушення у діях жінки не було.
Зверніть увагу! Раніше суд виправдав чоловіка, який самовільно перетнув карантинний пост, аби потрапити до Чернівців.
Яка відповідальність передбачена за порушення карантину
- За порушення правил і норм карантину передбачений штраф у розмірі 17 – 51 тисячі гривень.
- Якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби – арешт терміном на 6 місяців чи обмеження або позбавлення волі на 3 роки.
- Якщо порушення правил обсервації спричинило смерть або інші серйозні наслідки – порушник може отримати ув’язнення від 5 до 8 років.
Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу