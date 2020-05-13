Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Чернівці послабили карантин: відкрили салони краси, стоматологію та кладовища

- Читать новость на русском
Карантин в Чернівцях: відкрили салони краси, стоматологію, кладовища
У Чернівцях послабили карантин / 24 канал

Міська влада Чернівців пом’якшила карантин через коронавірус. З 13 травня можуть працювати салони краси, стоматологічні клініки, ремонтні майстерні, а також дозволено відвідувати кладовища.

Відповідне рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба міської ради.

Читайте також Буковина буде закрита на в'їзд та виїзд щонайменше до 22 травня

Роботу зазначених закладів дозволили за умови дотримання вимог Кабміну.

Окрім того, у Чернівцях дозволили відвідувати кладовища, залишивши у силі вимогу ховати померлих та проводити ритуальні обряди з дотриманням протиепідемічних правил.

Чернівецька область залишається лідером за кількістю заражених на коронавірус в Україні.

Станом на 13 травня на Буковині зафіксували вже 2 тисяч 444 випадки COVID-19. Із них 94 людини померли, а 429 пацієнтів одужали.

Зауважимо, що в Україні на початку тижня, 11 травня, почався перший етап виходу з карантину. Другий етап послаблення карантинних заходів найімовірніше почнеться 22 травня.

план виходу з карантину україна
Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Здоров'я Новини України Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Новини Чернівців
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Вибори мера Києва: головні інтриги і шанси кандидатів
сьогодні , 17:40 Вибори мера Києва: головні інтриги і шанси кандидатів
Інна Жолобович
Вирощування ріпаку в Україні: запорука високого врожаю – комплексний підхід
сьогодні , 17:00 Вирощування ріпаку в Україні: запорука високого врожаю – комплексний підхід
На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків
сьогодні , 09:25 На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків