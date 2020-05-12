Буковина буде закрита на в'їзд та виїзд щонайменше до 22 травня

Наразі на адміністративному кордоні Чернівецької області стоять облаштовані контрольно-пропускні пункти. Згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ та НС, забороняється виїзд всіх мешканців за межі області, а також на Буковину не впускають людей з інших областей.

Це рішення прийнято, аби уникнути і запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Тож, щонайменше до 22 травня, ці КПП продовжуватимуть нести свою службу. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

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За його словами, можливий і такий варіант, щоб цю функцію перейняли КПП в сусідніх областях: Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій. Вони зможуть самі встановити контрольно-пропускні пункти, і це дасть можливість буковинським поліцейським дещо перепочити.

Також Сергій Осачук відзначив, що щодоби встановлюються нові межі інфікування – в межах від 50 до 100 випадків. І ця динаміка не дає підстав говорити, що ситуація стабілізувалася, і адаптивний карантин, який запропонував ввести уряд, може стосуватися інших областей, де ситуація не така критична.

"Саме на території Чернівецької область, де найбільша кількість хворих на коронавірус, карантин зберігає всі свої дії до 22 травня", – наголосив голова Чернівецької ОДА.

Що передбачає адаптивний карантин?Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що області з найвищою захворюваністю на COVID-19 підуть на адаптивний карантин. Тобто, після 11 травня, коли по всій країні розпочнеться часткове послаблення карантинних заходів, у таких регіонах їх, навпаки, можуть посилити.



За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відповідальність за спалахи хвороби у певних регіонах після ухвалення рішення про адаптивний карантин нестиме місцева влада.

Сергій Осачук пояснив, що послаблення карантину до 22 травня може бути відбутися виключно з ініціативи органів місцевого самоврядування. 11 травня на засіданні обласної Комісії ТЕБ та НС було прийнято рішення, згідно з яким органи місцевого самоврядування тих районів, де не фіксують зростання кількості хворих, або нових випадків немає, можуть ініціювати певні пом'якшення.

Але є такі громади й райони, де чисельність хворих на коронавірус залишається дуже високою. Там, очевидно, що не можна послаблювати карантинні заходи.

Він повідомив, що епідеміологи повинні встановити маршрут, інфікування, тобто визначити, як хворі заразилися. І додав, що найбільшими осередками є лікарні, торговельні мережі, а також відвідування церков у межах святкування Великодня.

Сам коронавірус ніколи не приходить додому без людини. Виключно людські контакти переносять цю хворобу. Недотримання всіх рекомендацій, відчуття зайвого оптимізму, що нас це промине, спричиняє поширення хвороби в межах нашої області,

– розповів голова Чернівецької ОДА.

Він прокоментував, що серед усіх хворих на COVID-19 понад 300 – лікарі. Вони заразилися частково під час виконання своїх службових обов'язків, і також є багато випадків побутового інфікування.

Довідка. Мер Чернівців Олексій Каспрук, що місця у міських лікарнях Чернівців, які були виділені для інфікованих коронавірусом COVID-19, закінчилися. І хворих з міста прийматимуть обласні лікарні.

Сергій Осачук зазначив, що всі буковинці матимуть можливість лікуватися в медичних закладах.

"Коли йдеться про заповнення саме міських лікарень, то це лише 160 ліжок. Коли ми кажемо, що всі лікарні заповнені, наша уява може малювати, ніби йдеться про тисячу місць", – розповів він.

За його словами, наразі є резервні площі, новий реконструйований чотириповерховий обласний перинатальний центр, де запускається киснева станція. Тож плани і реальна можливість розгортати додаткові площі для лікування в області існують.

На питання, чому в Чернівецькій області так багато випадків захворювання коронавірусом, він відповів, що багато буковинців повернулися додому з-за кордону саме в лютому-березні, і принесли цю інфекцію.

Також наша сусідня територія в Румунії, це наш партнерський регіон Південна Буковина, повіт Сучави, також є регіоном Румунії, де найбільша кількість встановлених випадків коронавірусної інфекції. Тобто, якась така спорідненість існує. Думаю, що крім привнесеної інфекції, пішло вже внутрішнє зараження, яке поширилося в області і не тільки від людей, які були за кордоном,

– пояснив Сергій Осачук.

Коронавірус у Чернівцях: що відомо

Чернівецька область залишається лідером за кількістю заражених на коронавірус в Україні. На другому місці йде Київ.

У Чернівецькій області на COVID-10 хворі 2 396 людей. Відомо, що 390 – вже одужали. Більшість інфікованих в області – люди старшого віку.



План виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу