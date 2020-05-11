Перукарні, речові ринки і стоматології не відкриватимуть у Чернівцях: діє адаптивний карантин
Чернівецька обласна комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій схвалила рішення щодо послаблення карантину в області. Варто відзначити, що воно на Буковині буде значно меншим, ніж на решті території України.
При схваленні заходів врахували статистику захворюваності, шпиталізації та кількість летальних випадків від COVID-19, а також рекомендації головного санітарного лікаря області. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністарції на своїй сторінці у фейсбуці.
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Обмеження діятимуть надалі на:
- роботу суб’єктів господарювання торговельного та побутового обслуговування населення;
- перебування у громадських місцях без масок;
- проведення масових заходів;
- відвідування дитячих та спортивних майданчиків;
- надання стоматологічних послуг.
Дозволено відновити роботу:
- кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування (лише в режимі доставки або на виніс);
- адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів;
- музеїв.
Водночас карантин і надалі триватиме у закладах освіти та виховних навчальних закладах. Також продовжено обмеження щодо руху приміських автобусних рейсів та громадського транспорту у Чернівцях.
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Ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області залишається однією з найгірших в країні. Наразі тут зафіксовано 2324 випадки, 356 осіб вже одужали. Проте, 84 людини померли – це найбільший показник в Україні.
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