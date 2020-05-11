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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Перукарні, речові ринки і стоматології не відкриватимуть у Чернівцях: діє адаптивний карантин

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Що не працюватиме у Чернівцях і після 11 травня
Що не працюватиме у Чернівцях і після 11 травня / Фото 24 каналу

Чернівецька обласна комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій схвалила рішення щодо послаблення карантину в області. Варто відзначити, що воно на Буковині буде значно меншим, ніж на решті території України.

При схваленні заходів врахували статистику захворюваності, шпиталізації та кількість летальних випадків від COVID-19, а також рекомендації головного санітарного лікаря області. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністарції на своїй сторінці у фейсбуці.

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Обмеження діятимуть надалі на:

  • роботу суб’єктів господарювання торговельного та побутового обслуговування населення;
  • перебування у громадських місцях без масок;
  • проведення масових заходів;
  • відвідування дитячих та спортивних майданчиків;
  • надання стоматологічних послуг.

Дозволено відновити роботу:

  • кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування (лише в режимі доставки або на виніс);
  • адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів;
  • музеїв.

Водночас карантин і надалі триватиме у закладах освіти та виховних навчальних закладах. Також продовжено обмеження щодо руху приміських автобусних рейсів та громадського транспорту у Чернівцях.

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Ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області залишається однією з найгірших в країні. Наразі тут зафіксовано 2324 випадки, 356 осіб вже одужали. Проте, 84 людини померли –  це найбільший показник в Україні.

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини Чернівців Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020
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