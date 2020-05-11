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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Парикмахерские, вещевые рынки и стоматологии не откроются в Черновцах: это адаптавний карантин

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Что не будет работать в Черновцах и после 11 мая
Что не будет работать в Черновцах и после 11 мая / Фото 24 канала

Черновицкая областная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об ослаблении карантина в области. Стоит отметить, что оно на Буковине будет значительно меньше, чем на остальной территории Украины.

При одобрении мер учли статистику заболеваемости, госпитализации и количество летальных исходов от COVID-19, а также рекомендации главного санитарного врача области. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администарции на своей странице в фейсбуке.

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В Черновицкой области не позволят:

  • работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения. В последний пункт, по определению Государственной фискальной службы подпадает ряд видов деятельности.

Приведем несколько из них:

  • услуги по ремонту обуви;
  • услуги по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов;
  • услуги парикмахерских;
  • изготовление одежды, мебели, по индивидуальным заказам;
  • услуги по уборке;
  • услуги по ремонту ювелирных изделий, часов, велосипедов и т.
  • пребывания в общественных местах без масок;
     
  • посещение детских и спортивных площадок;
     
  • предоставление стоматологических услуг.

Разрешено возобновить работу:

  • кафе, ресторанов и других заведений общественного питания только в режиме доставки или на вынос.Стоит отметить, что в большинстве областей позволили работу летних террас и кафе.
  • адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;
  • музеев.

Карантин и в дальнейшем будет продлен в учебных заведениях и воспитательных учебных заведениях. Также продлено ограничение касательно движения пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.

Кроме того, в области и в дальнейшем будет действовать особый режим въезда и выезда. Его отмена потребует отдельного решения комиссии.

Ситуация с коронавируса в Черновицкой области остается одной из худших в стране. В настоящее время здесь зафиксировано 2324 случая, 356 человек уже выздоровели. Однако, 84 человека умерли – это самый большой показатель в Украине.

Послаблення карантину
Какие послабления позволил Кабмин / Инфографика 24 канала

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Новости Черновцов Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
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