Парикмахерские, вещевые рынки и стоматологии не откроются в Черновцах: это адаптавний карантин
Черновицкая областная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об ослаблении карантина в области. Стоит отметить, что оно на Буковине будет значительно меньше, чем на остальной территории Украины.
При одобрении мер учли статистику заболеваемости, госпитализации и количество летальных исходов от COVID-19, а также рекомендации главного санитарного врача области. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администарции на своей странице в фейсбуке.
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В Черновицкой области не позволят:
- работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения. В последний пункт, по определению Государственной фискальной службы подпадает ряд видов деятельности.
Приведем несколько из них:
- услуги по ремонту обуви;
- услуги по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов;
- услуги парикмахерских;
- изготовление одежды, мебели, по индивидуальным заказам;
- услуги по уборке;
- услуги по ремонту ювелирных изделий, часов, велосипедов и т.
- пребывания в общественных местах без масок;
- посещение детских и спортивных площадок;
- предоставление стоматологических услуг.
Разрешено возобновить работу:
- кафе, ресторанов и других заведений общественного питания только в режиме доставки или на вынос.Стоит отметить, что в большинстве областей позволили работу летних террас и кафе.
- адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;
- музеев.
Карантин и в дальнейшем будет продлен в учебных заведениях и воспитательных учебных заведениях. Также продлено ограничение касательно движения пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.
Кроме того, в области и в дальнейшем будет действовать особый режим въезда и выезда. Его отмена потребует отдельного решения комиссии.
Ситуация с коронавируса в Черновицкой области остается одной из худших в стране. В настоящее время здесь зафиксировано 2324 случая, 356 человек уже выздоровели. Однако, 84 человека умерли – это самый большой показатель в Украине.
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