Парикмахерские, вещевые рынки и стоматологии не откроются в Черновцах: это адаптавний карантин

Черновицкая областная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об ослаблении карантина в области. Стоит отметить, что оно на Буковине будет значительно меньше, чем на остальной территории Украины.

При одобрении мер учли статистику заболеваемости, госпитализации и количество летальных исходов от COVID-19, а также рекомендации главного санитарного врача области. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администарции на своей странице в фейсбуке.

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В Черновицкой области не позволят:

работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения. В последний пункт, по определению Государственной фискальной службы подпадает ряд видов деятельности.

Приведем несколько из них:

услуги по ремонту обуви;

услуги по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов;

услуги парикмахерских ;

; изготовление одежды, мебели, по индивидуальным заказам;

услуги по уборке;

услуги по ремонту ювелирных изделий, часов, велосипедов и т.

пребывания в общественных местах без масок ;



; посещение детских и спортивных площадок ;



; предоставление стоматологических услуг.

Разрешено возобновить работу:

кафе, ресторанов и других заведений общественного питания только в режиме доставки или на вынос.Стоит отметить, что в большинстве областей позволили работу летних террас и кафе.

и других заведений общественного питания только или на вынос.Стоит отметить, что в большинстве областей позволили работу летних террас и кафе. адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;

музеев.

Карантин и в дальнейшем будет продлен в учебных заведениях и воспитательных учебных заведениях. Также продлено ограничение касательно движения пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.

Кроме того, в области и в дальнейшем будет действовать особый режим въезда и выезда. Его отмена потребует отдельного решения комиссии.

Ситуация с коронавируса в Черновицкой области остается одной из худших в стране. В настоящее время здесь зафиксировано 2324 случая, 356 человек уже выздоровели. Однако, 84 человека умерли – это самый большой показатель в Украине.



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