Буковина будет закрыта на въезд и выезд по меньшей мере до 22 мая

Сейчас на административной границе Черновицкой области стоят оснащенные контрольно-пропускные пункты. Согласно решению областной комиссии ТЭБ и ЧС, запрещается выезд всех жителей за пределы области, а также на Буковину не пускают людей из других областей.

Это решение принято, чтобы избежать и предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Поэтому как минимум до 22 мая эти КПП будут продолжать нести свою службу. Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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По его словам, возможен и такой вариант, чтобы эту функцию переняли КПП в соседних областях: Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой. Они смогут сами установить контрольно-пропускные пункты, и это даст возможность буковинским полицейским несколько отдохнуть.

Также Сергей Осачук отметил, что ежесуточно устанавливаются новые границы инфицирования – в пределах от 50 до 100 случаев. И эта динамика не дает оснований говорить, что ситуация стабилизировалась, и адаптивный карантин, который предложило ввести правительство, может касаться других областей, где ситуация не столь критична.

"Именно на территории Черновицкой области, где наибольшее количество больных коронавирусом, карантин сохраняет все свои действия до 22 мая", – отметил председатель Черновицкой ОГА.

Что предусматривает адаптивный карантин?

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что области с высокой заболеваемостью COVID-19 пойдут на адаптивный карантин. То есть, после 11 мая, когда по всей стране начнется частичное ослабление карантинных мероприятий, в таких регионах их, наоборот, могут усилить.



По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ответственность за вспышки болезни в определенных регионах после принятия решения об адаптивном карантине будут нести местные власти.

Сергей Осачук пояснил, что ослабление карантина до 22 мая может состояться исключительно по инициативе органов местного самоуправления. 11 мая на заседании областной Комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение, согласно которому органы местного самоуправления тех районов, где не фиксируют рост количества больных, или новых случаев нет, могут инициировать определенные смягчения.

Но есть такие общины и районы, где численность больных коронавирусом остается очень высокой. Там, очевидно, нельзя ослаблять карантинные мероприятия.

Он сообщил, что эпидемиологи должны установить маршрут инфицирования, то есть определить, как больные заразились. И добавил, что крупнейшими очагами являются больницы, торговые сети, а также церкви во время празднования Пасхи.

Сам коронавирус никогда не приходит домой без человека. Только человеческие контакты переносят эту болезнь. Несоблюдение всех рекомендаций, ощущение излишнего оптимизма, что нас это обойдет, вызывает распространение болезни в пределах нашей области,

– рассказал председатель Черновицкой ОГА.

Он прокомментировал, что среди всех больных COVID-19 более 300 – врачи. Они заразились частично при исполнении своих служебных обязанностей, и также есть много случаев бытового инфицирования.

Справка. Мэр Черновцов Алексей Каспрук утверждает, что места в городских больницах Черновцов, которые были выделены для инфицированных коронавирусом COVID-19, закончились. И больных из города будут принимать областные больницы.

Сергей Осачук отметил, что все буковинцы смогут лечиться в медицинских учреждениях.

"Когда речь идет о заполнении именно городских больниц, то это лишь 160 коек. Когда мы говорим, что все больницы заполнены, наше воображение может рисовать, будто речь идет о тысяче мест", – рассказал он.

По его словам, сейчас есть резервные площади, новый реконструированный четырехэтажный областной перинатальный центр, где запускается кислородная станция. Поэтому планы и реальная возможность разворачивать дополнительные площади для лечения в области существуют.

На вопрос, почему в Черновицкой области так много случаев заболевания коронавирусом, он ответил, что многие буковинцы вернулись домой из-за границы именно в феврале-марте, и принесли эту инфекцию.

Также наша соседняя территория в Румынии, это наш партнерский регион Южная Буковина, уезд Сучава, также является регионом Румынии, где наибольшее количество установленных случаев коронавирусной инфекции. То есть, какое-то родство существует. Думаю, что кроме принесенной инфекции, пошло уже внутреннее заражение, которое распространилось в области и не только от людей, которые были за границей,

– пояснил Сергей Осачук.

Коронавирус в Черновцах: что известно

Черновицкая область остается лидером по количеству зараженных коронавирусом в Украине. На втором месте идет Киев.

В Черновицкой области на COVID-10 больны 2 396 человек. Известно, что 390 – уже выздоровели. Большинство инфицированных в области – люди старшего возраста.



План выхода из карантина / Инфографика 24 канала