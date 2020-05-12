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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Карантин в Украине снова могут смягчить, – Зеленский

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Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина, – Зеленский
Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина: заявление Зеленского / Getty Images

Президент Владимир Зеленский заверил, что сегодня Украина справляется с коронавирусом. Поэтому украинская власть может рассмотреть будущие этапы смягчения карантина. Правда, ситуация в любой момент может измениться.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время традиционного селекторного совещания в офисе Президента. Темой мероприятия стало предотвращение распространения коронавируса. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

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Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: в соответствии с ней показатели могут меняться. Мы не можем допустить больших вспышек коронавируса,
– подчеркнул Зеленский.

Также участие в совещании приняли представители Кабмина и правоохранители. В Минздраве, со своей стороны, сообщили, что уменьшается количество больных, обращающихся с пневмонией. А премьер Денис Шмыгаль отметил, что Европа придерживается карантинных ограничений, хотя и с послаблениями.

Кроме того, на совещании обсудили:

  • меры, предпринимаемые другими странами для безопасного выхода из карантина,
  • возможные этапы смягчения ограничений в Украине.

К слову, по состоянию на 12 мая в Украине работают 569 продуктовых рынков.

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Согласно последнему решению правительства, карантин в Украине продлили до 22 мая. Однако уже с 11 числа стартовали определенные смягчения.

 

Каратин, коронавірус, України, 11 травня, послабленння
Что должно заработать в Украине с 11 мая, а что останется закрытым / Инфографика 24 канала

Что известно о выходе Украины из карантина

  • В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. До последнего времени он действовал до 11 мая.
  • Правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
  • По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее, чем предполагали. Правда, скорого окончания карантина ожидать не следует.
  • С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований от Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.

етапи виходу з карантину
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Владимир Зеленский Офіс Президента Президент Украины
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