Карантин в Украине снова могут смягчить, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что сегодня Украина справляется с коронавирусом. Поэтому украинская власть может рассмотреть будущие этапы смягчения карантина. Правда, ситуация в любой момент может измениться.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время традиционного селекторного совещания в офисе Президента. Темой мероприятия стало предотвращение распространения коронавируса. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

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Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: в соответствии с ней показатели могут меняться. Мы не можем допустить больших вспышек коронавируса,

– подчеркнул Зеленский.

Также участие в совещании приняли представители Кабмина и правоохранители. В Минздраве, со своей стороны, сообщили, что уменьшается количество больных, обращающихся с пневмонией. А премьер Денис Шмыгаль отметил, что Европа придерживается карантинных ограничений, хотя и с послаблениями.

Кроме того, на совещании обсудили:

меры, предпринимаемые другими странами для безопасного выхода из карантина,

возможные этапы смягчения ограничений в Украине.

К слову, по состоянию на 12 мая в Украине работают 569 продуктовых рынков.

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Согласно последнему решению правительства, карантин в Украине продлили до 22 мая. Однако уже с 11 числа стартовали определенные смягчения.



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Что известно о выходе Украины из карантина

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. До последнего времени он действовал до 11 мая.

Правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее, чем предполагали. Правда, скорого окончания карантина ожидать не следует.

С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований от Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала