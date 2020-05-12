Карантин в Україні знову можуть пом’якшити, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що сьогодні Україна дає собі раду з коронавірусом. Тому українська влада може розглянути майбутні етапи пом’якшення карантину. Щоправда, ситуація в будь-який момент може змінитися.

Відповідну заяву Зеленський зробив під час традиційної селекторної нараді в Офісі Президента. Темою заходу стало запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє президентська пресслужба.

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Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину та рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу,

– наголосив Зеленський.

Також участь у нараді взяли представники Кабміну та правоохоронці. У МОЗ, зі свого боку, повідомили, що зменшується кількість хворих, які звертаються з пневмонією. А прем’єр Денис Шмигаль зазначив, що Європа дотримується карантинних обмежень, хоча і з послабленнями.

Крім того, на нараді обговорили:

заходи, яких вживають інші країни для безпечного виходу з карантину,

можливі етапи пом’якшення обмежень в Україні.

До слова, станом на 12 травня в Україні працюють 569 продуктових ринків.

ЦІкаво Чи продовжуватимуть карантин після 22 травня: відповідь прем'єра

Згідно з останнім рішенням уряду, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Проте вже з 11 числа стартували певні пом’якшення.



Що має запрацювати в Україні з 11 травня, а що залишиться закритим / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин , згодом його двічі продовжували. До останнього часу він діяв до 11 травня.

, згодом його двічі продовжували. До останнього часу він діяв Уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше , ніж передбачали. Щоправда, швидкого закінчення карантину очікувати не слід.

, ніж передбачали. Щоправда, швидкого закінчення карантину очікувати не слід. З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу