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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

Черновцы ослабили карантин: открыли салоны красоты, стоматологию и кладбища

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Карантин в Черновцах: открыли салоны красоты, стоматологию, кладбища
У Чернівцях послабили карантин / 24 канал

Городские власти Черновцов смягчили карантин из-за коронавируса. С 13 мая могут работать салоны красоты, стоматологические клиники, ремонтные мастерские, а также разрешено посещать кладбища.

Відповідне рішення прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба міської ради.

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Роботу зазначених закладів дозволили за умови дотримання вимог Кабміну.

Окрім того, у Чернівцях дозволили відбвідувати кладовища, залишивши у силі вимогу ховати померлих та проводити ритуальні обрядиз дотриманням протиепідемічних правил.

Чернівецька область залишається лідером за кількістю заражених на коронавірус в Україні.

Станом на 13 травня на Буковині зафіксували вже 2 тисяч 444 випадки COVID-19. Із них 94 людини померли, а 429 пацієнтів одужали.

Зауважимо, що в Україні на початку тижня, 11 травня, почався перший етап виходу з карантину. Другий етап послаблення карантинних заходів найімовірніше почнеться 22 травня.

план виходу з карантину україна
Як Україна буде виходити з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Здоровье Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Новости Черновцов
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