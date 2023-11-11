На заседании Заставновского районного суда рассматривали дело 42-летнего буковинца. Он попал в скандал. Хотя суд состоялся в конце октября, внимание общественности приговор привлек только сейчас.

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Детали ситуации

В мае подвыпивший мужчина начал показывать женщине свой половой орган. Это произошло на автомобильной дороге в селе Ржавинцы Черновицкой области, то есть в общественном месте. При этом он ругался и в целом нарушал нормы морали.

Свое непристойное поведение продолжил в тот же день, к тому же перед полицейскими. Их привел староста села, но стражи порядка увидели то же, что и потерпевшая: мужчина снова разделся и ругался.

Презирая общественный порядок и существующие в обществе общепризнанные правила поведения, проявляя бесстыдство и грубую непристойность, пренебрегая нормами нравственности,

– так описали инцидент в суде.

Следовательно, его поведение действительно было возмутительным.

Но на этом "приключения" не закончились – та же ситуация повторилась и вечером. Всё это зафиксировали камеры.

Что говорят обе стороны

Нарушитель не признал своей вины: он объяснил, что не помнит этих событий, потому что был пьян. А женщину, которая была вынуждена не раз видеть этот цирк, якобы не обидел, потому что не нанес ей телесных повреждений.

Потерпевшая объяснила, что она давно соседка мужчины, который ведет себя неприлично, пьет и ругается. В этот день все это видела ее несовершеннолетняя внучка. Девочка сильно испугалась, ведь мужчина вышел на дорогу и бегал по ней голым. С предупреждениями других не считался.

Его мать подтвердила, что сын ходил по двору в нижнем белье, но что было на дороге, якобы не видела.

Потерпевшая подала заявление в суд и просила рассмотреть уголовное производство без ее участия, строго наказав мужчину. На мужчину постоянно жалуются односельчане, потому что после алкоголя он ведет себя агрессивно.

Как наказали мужчину

Судьи квалифицировали события как дерзкое хулиганство, ведь мужчина пытался самоутвердиться за счет унижения других и противопоставлял себя другим. А употребление им алкоголя только отягощает вину.

Указано, что мужчина имеет среднее образование, не работает и не женат, является лицом с инвалидностью третьей группы и военнообязанным. Раньше его не привлекали к уголовной ответственности, но не раз привлекали к административной.

Мужчине назначили два месяца ареста.