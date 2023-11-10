Установление памятника ликвидированному коллаборанту Кириллу Стремоусову вызвало шквал эмоций в сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские росСМИ.

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Новый русский "артобъект"

В Крыму появился новый памятник, который установили погибшему предателю Кириллу Стремоусову, который был так называемым "заместителем главы оккупационной администрации Херсонской области".

На открытии "артобъекта" присутствовали глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, а также назначенные оккупантами "руководители" Севастополя и оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

В сети новая скульптура в память о погибшем коллаборанте не пришлась по вкусу людям и, как результат, вызвала ряд иронических комментариев. Так, в соцсети Х (ранее твиттер) люди заметили, что памятник выглядит жалко. Большое количество пользователей сети обратили внимание на сходство с еще одним памятником окупантов, а именно с памятником Аленке в российском Нововоронеже, который в сети получил название "Аленка Постапокалипсиса".

"При жизни был з*сранцем, такой же и памятник";

"Аленка нервно курит в стороне!";

"Похож на пластикового солдатика";

"Из г*вна и палок, надеюсь";

"Стремный Стремоусов";

"Ого, его еще кто-нибудь помнит";

"Друг Аленушки".

Что известно о коллаборанте Стремоусове

В начале полномасштабного вторжения Кирилл Стремусов встал на сторону России. В марте 2022 года он создал коллаборационистский Комитет спасения за мир и порядок, а позже занял должность заместителя главы "военно-гражданской администрации Херсонской области". В Украине Стремоусова официально обвинили в государственной измене и коллаборационизме.

9 ноября 2022 года российские СМИ сообщили о смерти Стремоусова в результате ДТП в районе Геническа. Вечером того же дня так называемое министерство здравоохранения Херсонской области подтвердили смерть предателя.

Впоследствии 11 ноября представитель оккупационной администрации заявил о том, что в Херсоне назовут улицу именем Стремоусова, а также ему поставят памятник в городе. Однако выполнить обещанное не удалось, поскольку в этот же день Херсон перешел под контроль Вооруженных сил Украины.



Такой памятник оккупанты поставили Стремоусову / Фото российских СМИ



Памятники – слабое место россиян