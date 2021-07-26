Авария произошла 25 июля. Водитель авто скрывается от полиции, его машину нашли.
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На Буковине после смертельной аварии вероятный виновник скрывается
В полиции рассказали, что авария случилась вечером – ориентировочно в 21:30. На место происшествия тогда направили:
- следственно-оперативную группу полиции;
- группу реагирования патрульной полиции,
- сотрудников роты полиции особого назначения и кинологической службы Нацполиции.
Правоохранители установили, что:
- водитель автомобиля "Mercedes-Benz" допустил столкновение с мотоциклом "GSX" под управлением 23-летнего жителя села Боровцы;
- от полученных травм мотоциклист погиб на месте происшествия;
- его 19-летняя пассажирка получила политравму и госпитализирована в реанимацию.
Полицейские выяснили, что управлял автомобилем предположительно 28-летний житель села Киселев. Когда правоохранители пришли к мужчине домой, то во дворе был автомобиль с повреждениями, характерными для аварии, но самого нарушителя не было.
Сейчас полицейские:
- устанавливают местонахождение нарушителя;
- решают вопрос об открытии уголовного дела по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к смертельным последствиям.
Коротко о последних ДТП
- В ночь на 26 июля в Киеве мужчина на столичном шоссе перебегал дорогу в неположенном месте. Он погиб под колесами Fiat Doblo.
- 25 июля во время движения в Бердянске загорелась маршрутка с людьми. Это случилось во время движения. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
- 25 июля в Хорватии возле города Славони-Брод разбился пассажирский автобус. Почти 50 пострадавших, есть погибшие.