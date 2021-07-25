Трагическое ДТП произошло примерно в 6 утра по местному времени на шоссе между столицей Загребом и границей с Сербией.

Важно Шансов не было: жуткое ДТП на Полтавщине унесло жизни 4 человек

Правоохранители выяснили, что автобус с косовскими номерами направлялся из Германии в столицу Косово Приштины. Пока неизвестно, что стало причиной аварии.

На фотографиях с места происшествия видно, что автобус вылетел на обочину и перевернулся. На месте пожара работали полицейские, медики и спасатели.

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