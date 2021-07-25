Трагічна ДТП сталася приблизно о 6 ранку за місцевим часом на шосе між столицею Загребом та кордоном із Сербією.

Важливо Шансів не було: моторошна ДТП на Полтавщині забрала життя 4 людей

Правоохоронці з'ясували, що автобус з косовськими номерами прямував з Німеччини до столиці Косово Приштини. Наразі невідомо, що стало причиною аварії.

На світлинах з місця події видно, що автобус вилетів на узбіччя та перекинувся. На місце пожежі працювали поліцейські, медики та рятувальники.

Новина доповнюється...