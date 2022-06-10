Теперь они выполняют свою функцию на фронте. Предприниматель Владимир Садык рассказал 24 каналу об особенностях багги и как они помогают ВСУ.

Стоит прочесть Резников отдал ВСУ собственно багги и лично провел тест-драйв в трудных условиях

Как багги помогают ВСУ

Багги – это спецтранспорт, предназначенный для конкретных задач, которые не могут выполнять другие транспорты, например бронемашины и скорые помощи.

Преимущества спецмашин

Первое преимущество этих машин – для разведки . Это очень легкий, низкий, незаметный транспорт, во многих случаях дающий фору другому транспорту. К примеру, багги проедет там, где не проедет обычный внедорожник.

Спецназовцы легко доправятся в определенную точку, так же и убегут,

– поделился Садык.

Второе преимущество – они дают лучшую возможность увезти раненых с поля боя.

Третье преимущество – охотники за танками, вражеской бронетехникой могут подъехать и стать в засаду в самых неожиданных местах.



Багги у предпринимателя закупил и Сергей Притула / Фото из инстаграммы Мелиссы Садык

Максимально по полю эти машины могут развивать скорость до 100 км/ч. Баки уже начали производить на 38 литров.

Сколько багги производят и какая цена

Предприниматель рассказал, что багги сейчас заказывают больше, чем его команда может осилить – хотят быстрее и больше.

Сейчас производят максимум 2 спецмашины в неделю – 10 дней. Однако этот процесс хотят улучшить, в частности, ускорить создание транспорта.

Именно на фронте уже воюют 13 штук. В процессе производства сейчас – еще 16 машин,

– подчеркнул Садык.

Он отметил, что украинским защитникам должно хватить багги на 300 километров.

Кстати говоря! Как рассказал Садык, багги можно производить разной стоимости. Создаваемые командой предпринимателя стоят 5,5 – 6 тысяч долларов за одну единицу.

Предприниматель производит мощные багги: смотрите видео

Резников отдал собственное багги

Кстати, министр обороны Алексей Резников отдал бойцам Сил специальных операций собственно багги. Теперь она помогает нашим защитникам в обороне.

Министр протестовал спецтранспорт в тяжелых условиях. "Я проверил машину, она готова к бою! Она повсюду едет и не подведет", – добавил Резников.

Как работают багги буковинского предпринимателя на фронте: смотрите видео