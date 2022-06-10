Тепер вони виконують свою функцію на фронті. Підприємець Володимир Садик розповів 24 каналу про особливості баггі та як вони допомагають ЗСУ.
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Як баггі допомагають ЗСУ
Баггі – це спецтранспорт, призначений для конкретних задач, які не можуть виконувати інші транспорти – бронемашини та швидкі допомоги.
Переваги спецмашин
Перша перевага цих машин – для розвідки. Це дуже легкий, низький, непомітний транспорт, який в багатьох випадках дає фору іншому транспорту. Наприклад, баггі проїде там, де не проїде звичайний позашляховик.
Спецпризначенці легко доправляться до певної точки, так само і втечуть,
– поділився Садик.
Друга перевага – вони дають кращу можливість вивезти поранених з поля боя.
Третя перевага – мисливці за танками, ворожою бронетехнікою можуть під'їхати і стати в засідку в найнеочікуваніших місцях.
Баггі у підприємця закупив і Сергій Притула / Фото з інстаграму Меліси Садик
Максимально по полю ці машини можуть розвивати швидкість до 100 кілометрів в годину. Баки вже почали робити на 38 літрів.
Скільки баггі виготовляють і яка ціна
Підприємець розповів, що баггі зараз замовляють більше, ніж його команда може подужати – хочуть швидше і більше.
Наразі виготовляють максимум 2 спецмашини в тиждень – 10 днів. Однак цей процес хочуть покращити, зокрема пришвидшити створення транспорту.
Конкретно на фронті вже воюють 13 штук. У процесі виробництва зараз – ще 16 машин,
– наголосив Садик.
Він зауважив, що українським захисникам має вистачити баггі на 300 кілометрів.
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Резніков віддав власне баггі
До речі, міністр оборони Олексій Резніков віддав бійцям Сил спеціальних операцій власне баггі. Тепер воно допомагає нашим захисникам в обороні.
Міністр протестував спецтранспорт у важких умовах. "Я перевірив машину, вона готова до бою! Вона всюди їде та не підведе", – додав Резніков.
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