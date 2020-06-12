В оккупированном Крыму местные жители заметили очередной конфуз так называемой власти. В Алуште ко Дню России повесили поздравительный плакат. Однако на нем допустили ошибку, неправильно написав название страны.

Власть оккупанта снова опозорилась, это заметили жители Крымского полуострова, пишет 24 канал.

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В социальных сетях опубликовали фото плаката из Алушты. Его оккупанты вывесили, чтобы поздравить людей с Днем России.

На опубликованной фотографии заметно, что так называемая власть Крыма пропустила букву "с" в слове "Россия".



В Крыму оккупанты оконфузились с плакатом ко Дню России / Фото Apostrophe.ua

Автор публикации объяснил ошибку тем, что пропавшую букву якобы "украли бандеровцы". Ведь в украинской версии "Россия" пишется с одной "с".

Пока неизвестно, исправили ли оккупанты свой ляп.

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