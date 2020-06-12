В окупованому Криму місцеві жителі помітили черговий конфуз так званої влади. В Алушті до Дня Росії повісили привітальний плакат. Однак на ньому допустили помилку, неправильно написавши назву країни.

Влада окупанта знову осоромилася, це помітили жителі Кримського півострова, пише 24 канал.

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У соціальних мережах опублікували фото плаката з Алушти. Його окупанти вивісили, аби привітати людей з Днем Росії.

На опублікованій фотографії помітно, що так звана влада Криму пропустила букву "с" у слові "Росія".



у Криму окупанти оконфузилися з плакатом до Дня Росії / Фото Apostrophe.ua

Автор публікації пояснив помилку тим, що зниклу букву начебто "вкрали бандерівці". Адже в українській версії "Росія" пишеться з однією "с".

Наразі невідомо, чи виправили окупанти свій ляп.

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