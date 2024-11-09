Свой поступок он назвал ошибкой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно об инциденте

Как пишет издание, член Христианско-демократического союза в городе Дельменхорст, Булент Буюкбайрам, обнародовал фото куклы, на голове которой было написано "shit St Pauli", а буквы "S" напоминали логотип СС, главной военизированной силы нацистов.

Клуб Бундеслиги "Санкт-Паули", расположенный в Гамбурге, заявил, что рассмотрит возможность судебного иска. В свою очередь Буюкбайрам извинился и ушел в отставку со своей местной должности, пожаловавшись на волну критики и даже угроз.

Это была глупость, ошибка. Я получаю серьезные угрозы. Я извинился перед "Санкт-Паули",

– покаялся он.

Reuters пишет, что "Санкт-Паули" известен своей левой базой сторонников. Они также активно участвуют в социальных проектах в общине и известны своей поддержкой беженцев и меньшинств, и не только.

Кроме вышеупомянутого, они занимаются такими проектами, как установка пчелиных ульев на крыше стадиона с целью повышения экологической осведомленности.