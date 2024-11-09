Свій вчинок він назвав помилкою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо про інцидент

Як пише видання, член Християнсько-демократичного союзу у місті Дельменхорст, Булент Буюкбайрам, оприлюднив фото ляльки, на голові якої було написано "shit St Pauli", а літери "S" нагадували логотип СС, головної воєнізованої сили нацистів.

Клуб Бундесліги "Санкт-Паулі", розташований у Гамбурзі, заявив, що розгляне можливість судового позову. Своєю чергою Буюкбайрам перепросив і пішов у відставку зі своєї місцевої посади, поскаржившись на хвилю критики та навіть погроз.

Це була дурість, помилка. Я отримую серйозні погрози. Я вибачився перед "Санкт-Паулі",

– покаявся він.

Reuters пише, що "Санкт-Паулі" відомий своєю лівою базою прихильників. Вони також беруть активну участь у соціальних проєктах у громаді й відомі своєю підтримкою біженців і меншин, і не тільки.

Крім вищезгаданого, вони займаються такими проєктами, як встановлення бджолиних вуликів на даху стадіону з метою підвищення екологічної обізнаності.