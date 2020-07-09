Подполковник армии США родом из Украины уходит в отставку из-за "буллинга со стороны Трампа"
Специалист Белого дома по отношениям с Украиной и национальной безопасности Александр Виндман объявил, что вынужден уйти из армии в отставку. Виндман был одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Эксперт Белого дома по вопросам Украины уходит в отставку из армии
Причиной отставки адвокат Виндмана назвал "буллинг, запугивание и месть" со стороны Дональда Трампа, пишут в CNN.
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Сам Александр Виндман написал в твиттере 8 июля следующее:
- "Сегодня я официально подал в отставку из армии США – организации, которую я люблю. Мы с семьей ожидаем начала следующей главы нашей жизни".
Адвокат Виндмана в комментарии CNN добавил:
- "С помощью кампании буллинга, запугиваний и мести президент США попытался заставить Виндмана сделать выбор между соблюдением закона и приятным президентом. Патриотизм Виндмана стоил ему карьеры".
Коротко о скандале с Трампом и при чем здесь Виндман
Кампания эта началась, по объяснению адвоката, после увольнения Виндмана из Совета национальной безопасности.
В феврале 2020 Дональд Трамп, победив в процессе об импичменте, начал зачищать Белый дом от тех, кто свидетельствовал против него. И первыми пострадали должностные лица украинского происхождения – работник Совета национальной безопасности Александр Виндман и почему-то еще и его брат-близнец.
После этого Виндману неоднократно говорили, что он не может дальше заниматься своими профессиональными вопросами – прежде всего речь шла об отношениях с Украиной.
А вся проблема в том, что Виндман слышал телефонный разговор Трампа с украинским главой государства Зеленским. И об этом говорил на слушаниях об импичменте американского президента.
Напомним, 5 февраля Сенат США признал президента Дональда Трампа невиновным по обеим статьям импичмента - о препятствовании работе Конгресса и злоупотреблении властью.