Специалист Белого дома по отношениям с Украиной и национальной безопасности Александр Виндман объявил, что вынужден уйти из армии в отставку. Виндман был одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Эксперт Белого дома по вопросам Украины уходит в отставку из армии

Причиной отставки адвокат Виндмана назвал "буллинг, запугивание и месть" со стороны Дональда Трампа, пишут в CNN .

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Сам Александр Виндман написал в твиттере 8 июля следующее:

" Сегодня я официально подал в отставку из армии США – организации, которую я люблю. Мы с семьей ожидаем начала следующей главы нашей жизни".

Адвокат Виндмана в комментарии CNN добавил:

" С помощью кампании буллинга, запугиваний и мести президент США попытался заставить Виндмана сделать выбор между соблюдением закона и приятным президентом. Патриотизм Виндмана стоил ему карьеры".

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Кампания эта началась, по объяснению адвоката, после увольнения Виндмана из Совета национальной безопасности.

В феврале 2020 Дональд Трамп, победив в процессе об импичменте, начал зачищать Белый дом от тех, кто свидетельствовал против него. И первыми пострадали должностные лица украинского происхождения – работник Совета национальной безопасности Александр Виндман и почему-то еще и его брат-близнец.

После этого Виндману неоднократно говорили, что он не может дальше заниматься своими профессиональными вопросами – прежде всего речь шла об отношениях с Украиной.

А вся проблема в том, что Виндман слышал телефонный разговор Трампа с украинским главой государства Зеленским . И об этом говорил на слушаниях об импичменте американского президента.

Александр Виндман – подполковник Совета национальной безопасности США. Родился в 1975 году в Киеве. Ветеран войны в Ираке. В возрасте 3 лет переехал с родителями в США, однако свободно владеет украинским языком.