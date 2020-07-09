Фахівець Білого дому щодо стосунків з Україною та національної безпеки Александр Віндман оголосив, що змушений піти з армії у відставку. Віндман був одним із ключових свідків у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Фахівець Білого дому з питань України йде у відставку з армії

Причиною відставки адвокат Віндмана назвав "булінг, залякування та помсту" з боку Дональда Трампа, пишуть у CNN.

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Сам Александр Віндман написав у твіттері 8 липня таке:

"Сьогодні я офіційно подав у відставку з армії США – організації, яку я люблю. Ми з сім’єю очікуємо початку наступного розділу нашого життя".

Адвокат Віндмана у коментарі CNN додав:

"За допомогою кампанії булінгу, залякування і помсти президент США спробував змусити Віндмана зробити вибір між дотриманням закону і приємним президентом. Патріотизм Віндмана коштував йому кар'єри".

Коротко про скандал з Трампом та до чого тут Віндман

Кампанія ця почалася, за поясненням адвоката, після звільнення Віндмана з Ради національної безпеки.

У лютому 2020 року Дональд Трамп, перемігши у процесі щодо імпічменту, почав зачищати Білий дім від тих, хто свідчив проти нього. І першими постраждали посадовці українського походження – працівник Ради національної безпеки Александр Віндман та чомусь ще і його брат-близнюк.

Після цього Віндману неодноразово говорили, що він не може далі займатися своїми фаховими питаннями – передусім мовилося про стосунки з Україною.

А вся проблема у тому, що Віндман чув телефонну розмову Трампа з українським главою держави Зеленським. І про це говорив на слуханнях про імпічмент американського президента.

Александр Віндман – підполковник Ради національної безпеки США. Народився 1975 року в Києві. Ветеран війни в Іраку. У віці 3 років переїхав з батьками до США, але вільно володіє українською.

Нагадаємо, 5 лютого Сенат США визнав президента Дональда Трампа невинуватим за обома статтями імпічменту — про перешкоджання роботі Конгресу і зловживанні владою.