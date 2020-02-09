Трамп звільнив з Білого дому двох українців, бо вони "неслухняні"
Президент США Дональд Трамп після перемоги у процесі щодо імпічменту почав зачищати Білий дім від тих, хто свідчив проти нього. Першими постраждали посадовці українського походження та посол США в Євросоюзі.
Дональд Трамп у твіттері пояснив своє рішення звільнити працівника Ради національної безпеки Александра Віндмана. До такого кроку американський президент вдався через повідомлення CNN про те, що Віндмана звільнили за свідчення проти Трампа у процедурі імпічменту.
Читайте також: Відносини між Росією та США – найгірші з моменту закінчення холодної війни, – дипломат
Трамп, звісно, заперечив цю інформацію, назвавши її фейком. За словами американського президента, Віндман просто поганий працівник.
Я його не знаю особисто. Але він був дуже неслухняним, неправильно повідомляв зміст моїх ідеальних дзвінків (очевидно, мовиться про скандальні розмови із Володимиром Зеленським – 24 канал) і отримав низьку оцінку з боку свого керівника. Іншими словами, "ГЕТЬ",
– написав Трамп про ситуацію з Віндманом.
Александр Віндман – підполковник Ради національної безпеки США. Народився 1975 року в Києві. Ветеран війни в Іраку. Попри те, що у віці 3 років переїхав з батьками до США, вільно володіє українською. У Білому домі вважався фахівцем із питань, пов'язаних з Україною.
У жовтні 2019 року Віндман свідчив у Конгресі проти Трампа. Щодо скандалу навколо розмови американського та українського президентів Віндман сказав: "Я не думаю, що було б доречно вимагати, щоб іноземний уряд розслідував дії громадянина США".
Александра Віндмана вивели з Білого дому у супроводі військових / Фото The New York Times
Цікаво, що разом з Александром Віндманом Дональд Трамп звільнив також і його брата-близнюка. Євген Віндман працював старшим юристом Ради нацбезпеки та у процедурі імпічменту участі не брав. Однак, Трампа це не зупинило.
Окрім братів Віндманів у перелік звільнених осіб потрапив посол США в Євросоюзі Гордон Сондланд. Він також свідчив у Конгресі у процедурі імпічменту не на користь Дональда Трампа.
Головне про імпічмент Трампа
- Розслідування про можливість імпічменту Дональда Трампа розпочалося у вересні 2019 року. Причиною став лист від співробітника спецслужб про ймовірний тиск лідера США на Україну.
- У телефонній розмові 25 липня 2019 року Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син ймовірного головного конкурента Трампа на президентських виборах від Демократичної партії Джо Байдена.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Згодом через український скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
5 лютого Сенат США не проголосував за імпічмент, Дональд Трамп вийшов переможцем.
Вибір редакції
-
Затримали ймовірно причетних до стрілянини в Мукачеві осіб: фото та відео спецоперації силовиківсьогодні , 03:34
-
Чи призиватимуть на службу в армію 18- та 19-річних: пояснення міністра оборони Загороднюкасьогодні , 00:23
-
Далакян провів найскладніший захист поясу WBA, але залишив титул чемпіона в Україні – відеосьогодні , 00:13