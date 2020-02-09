Трамп звільнив з Білого дому двох українців, бо вони "неслухняні"

Президент США Дональд Трамп після перемоги у процесі щодо імпічменту почав зачищати Білий дім від тих, хто свідчив проти нього. Першими постраждали посадовці українського походження та посол США в Євросоюзі.

Дональд Трамп у твіттері пояснив своє рішення звільнити працівника Ради національної безпеки Александра Віндмана. До такого кроку американський президент вдався через повідомлення CNN про те, що Віндмана звільнили за свідчення проти Трампа у процедурі імпічменту.

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Трамп, звісно, заперечив цю інформацію, назвавши її фейком. За словами американського президента, Віндман просто поганий працівник.

Я його не знаю особисто. Але він був дуже неслухняним, неправильно повідомляв зміст моїх ідеальних дзвінків (очевидно, мовиться про скандальні розмови із Володимиром Зеленським – 24 канал) і отримав низьку оцінку з боку свого керівника. Іншими словами, "ГЕТЬ",

– написав Трамп про ситуацію з Віндманом.

Александр Віндман – підполковник Ради національної безпеки США. Народився 1975 року в Києві. Ветеран війни в Іраку. Попри те, що у віці 3 років переїхав з батьками до США, вільно володіє українською. У Білому домі вважався фахівцем із питань, пов'язаних з Україною.



У жовтні 2019 року Віндман свідчив у Конгресі проти Трампа. Щодо скандалу навколо розмови американського та українського президентів Віндман сказав: "Я не думаю, що було б доречно вимагати, щоб іноземний уряд розслідував дії громадянина США".



Александра Віндмана вивели з Білого дому у супроводі військових / Фото The New York Times

Цікаво, що разом з Александром Віндманом Дональд Трамп звільнив також і його брата-близнюка. Євген Віндман працював старшим юристом Ради нацбезпеки та у процедурі імпічменту участі не брав. Однак, Трампа це не зупинило.

Окрім братів Віндманів у перелік звільнених осіб потрапив посол США в Євросоюзі Гордон Сондланд. Він також свідчив у Конгресі у процедурі імпічменту не на користь Дональда Трампа.

....was given a horrendous report by his superior, the man he reported to, who publicly stated that Vindman had problems with judgement, adhering to the chain of command and leaking information. In other words, “OUT”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020

Головне про імпічмент Трампа

Розслідування про можливість імпічменту Дональда Трампа розпочалося у вересні 2019 року. Причиною став лист від співробітника спецслужб про ймовірний тиск лідера США на Україну.

У телефонній розмові 25 липня 2019 року Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

До цієї компанії причетний син ймовірного головного конкурента Трампа на президентських виборах від Демократичної партії Джо Байдена.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

Згодом через український скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.

5 лютого Сенат США не проголосував за імпічмент, Дональд Трамп вийшов переможцем.